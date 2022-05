Netflix｜《愛x死x機器人》影片藏密碼　解謎成功可鑄造免費NFT

Netflix原創動畫系列《愛x死x機器人》(Love, Death + Robots)日前正式於Netflix上架第三輯。「新鮮滾熱辣」的《愛x死x機器人》自然吸引到一大堆人收睇,而在動畫上架數小時後,就傳出觀看影片出現了神秘QR Code的消息。有某部份人更成功地從這些密碼之中連接到一個官方網頁,破解後更發現原來這是一個NFT的鑄造網頁。



每個《愛x死x機器人》(Love, Death + Robots)NFT都是一段一小段影片,很特別。(Opensea截圖/Netflix)

據知現時網上共出現了三個《愛x死x機器人》NFT的免費鑄造網頁,這些密碼均出現在《Love, Death + Robots:Three Robots:Exit Strategies》、《Love, Death + Robots:The Very Pulse of the Machine》以及《Love, Death + Robots:Jibaro》之中,但又在消息流出後不久,似乎已有人成功破解並鑄造了其餘6個系列中的NFT。

目前該系列的NFT於Opensea上價格每個約莫為0.0004-0.002ETH,即大概$7-$32港元之間。想要集齊一套的話亦不過$300港元,雖然沒什麼炒賣空間,但論紀念性的話倒算是不錯的選擇。

《愛x死x機器人》(Love, Death + Robots)NFT於Opensea上交投活躍,但炒賣空間就不算很高。(Opensea截圖)