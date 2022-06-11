NFT｜余文樂ZombieClub三個月後「破發」　持有者割肉蝕一半離場

曾經號稱亞洲最強的NFT項目，由余文樂主理的「ZombieClub Token」於2022年3月15日開賣，當時單價每個0.666ETH，按照當時ETH（以太幣）計算，承惠約港幣$15,584。不過到了3個月後的今天，這個NFT系列卻出現「出走潮」，在加密貨幣「熊市」之下，當初高價購入的持有者卻將持貨以低於「鑄造價」（mint price / 發行價）出售（幣圈稱之為「破發」），現時「ZombieClub Token」的地板價（Floor price/最低可購買價格）為0.56ETH。如以幣價計算，帳面已蝕0.1ETH，但卻以港幣，現時0.56ETH值港幣$7,648計算，則就算當初以白名單，花費0.666ETH購買計算，實質每一個NFT就是慘蝕港幣$7,936，即約投資額的一半，更不用說某些幾萬元單價的NFT，購買者可謂是損失慘重。

余文樂ZombieClub Token三個月後「破發」。（Opensea截圖/10/06/2022）

不過，NFT系列當中存在一種Royalty Fee系統（俗稱「版權費」），即NFT系列創辦人會自動於每次交易中向買賣的其中一方收取交易額中的若干%數作為Royalty Fee。舉例說，A方以1ETH（以太幣）售出一張「ZombieClub Token」，根據系統預設，創辦人會收取9.2%作「版權費」（外加Opensea收取2.5%），即買方需要付出1E，而賣方實際只會得到0.883ETH，其中0.092ETH則歸NFT創辦人（余文樂）所有。就算「ZombieClub Token」跌破Floor Price也好，只要有交易量，余文樂仍然可以安坐家中密密收錢。

余文樂靠NFT勁賺過億破紀錄 揸800萬勞斯萊斯接囝囝放學

余文樂終於有時間親自去接寶貝仔Cody放學。（微博@余文樂）

余文樂的NFT系列「ZombieToken」發行三個月後「破發」。（IG圖片）