90婚介所 | 鍾欣潼遇愛會主動出擊　對年下男送小禮物感不切實際

鍾欣潼（阿嬌）擔任見證官的戀愛觀察真人騷《90婚介所》正在熱播，她分享的不少愛情觀點都引起觀眾共鳴，最新一集中，談及試探心儀對象對自己有無意思的方式，阿嬌表示：「從他的言行我會去猜」，且從未失手過，如果對方表現不明確，她便會主動出擊：「我會直接跟他說，我喜歡你。如果他不喜歡我，那就算了。」



節目中，一對姊弟戀的互動引起棚內藝人們關注，弟弟對女嘉賓非常細心，在檯面擺心心，又送小擺件等，細節滿滿，不過阿嬌就不受這套：「如果小弟弟一直給我這些小禮物，我就會覺得有點不切實際，他自以為這些是很溫暖的東西，但我就覺得……還好，還給我一些公仔的東西，那我不合適。」

阿嬌面對弟弟的一些小禮物細節不感冒。（視頻截圖）

在節目的尾聲，幾位觀察藝人就「照顧」、「陪伴」展開激烈討論，有多年戀愛綜藝主持經驗的孟非指自己特別反感「照顧」這個詞，他解釋道：「兩個人相互的關心都需要，找親密關係不是為了找一個人來照顧你，還有經常有個詞也是，你這麼忙，拿什麼時間來陪我，兩個人叫相處。」對此，阿嬌追問：「但如果你不陪伴怎麼相處？」孟非續指道：「相處和陪伴兩個詞的意思是有差別的，在一起相處，那個就是戀愛，我不願意聽的就是誰陪誰。」阿嬌指：「男生願意花時間在一個女生身上，才是愛，你可以不用那個字。」而心理學家韓卓補充稱：「用詞也很重要，如果我們倆對詞的定義不一樣，也很容易產生矛盾。」

見到參與節目的這對姊弟戀對於人生觀有些分歧，阿嬌便問大家：「你們接受姐弟戀嗎？」她透露道：「我曾經有試過（比我小）10歲，反正就是要接受現實，好像價值觀不行，（是不是人生階段也不是特別統一？）對。」

阿嬌無奈表示姊弟戀有些現實問題要面對。（視頻截圖）

今年41歲的阿嬌與前夫賴弘國相差8歲，曾經的緋聞男友麥浚龍（Juno）也比她小3歲。在本月初阿嬌接受內地媒體《新浪娛樂》專訪時，坦言不想再同弟弟拍拖，因為不想教育對方，看著對方「長大」等等，對姊弟戀深有體會。