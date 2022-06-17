乘風破浪3 |冬菇頭look似足肥田　胡杏兒唱跳雖敗猶榮：戰勝自己

「視后」胡杏兒近來參加內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）引起不少關注。而在最新一期節目中，她戴上冬菇頭假髮唱跳《愛像一首歌》似足多年前主演的劇集《肥田囍事》中的肥田，勾起大家不少回憶。

胡杏兒組唱跳《愛像一首歌》 。（影片截圖）

不擅長跳舞的胡杏兒，在第二次公演舞台上，她同張儷﹑王紫璇﹑朱潔靜﹑齊溪唱跳《愛像一首歌》，為了這一次的唱跳她不停練舞，練到熟悉為止，可見她是多麼的努力。除此之外，唱歌部份亦加緊訓練，更與隊友一起做平板支撐唱歌，高強度的訓練令她不禁直言：「拿出TVB台慶學舞的速度和努力，先來挑戰平板支撐唱完一遍《愛像一首歌》，好難啊！」

不停練舞。（影片截圖）

平板支撐唱歌。（影片截圖）

雖然訓練過程相當辛苦，不過在公演舞台上呈現出來的成績絕對沒有白費，身穿黃色系列舞衣，配上冬菇頭假髮的她相當可愛，乍看之下甚有《肥田囍事》中肥田的喜感，而且配上復古的歌曲與舞蹈，整場表演歡樂感十足。五人在跳舞的過程中亦相當整齊，雖然最後以786分輸給吳謹言﹑毛俊傑﹑唐詩逸﹑張歆藝﹑Jessica（鄭秀妍）的《OKAY》（802票），對於這個成績隊中有成員似乎感到失望，更在後台哭了起來，而胡杏兒連忙安慰同時更表示：「我們戰勝了自己。」似乎對成績相當滿意。第一次嘗試唱跳雖然輸了，不過沒有令她卻步：「愛上一首歌，唱和跳都太過癮了，唱跳真好玩！」

冬菇頭髮型令人想起《肥田囍事》中的肥田。（微博圖片﹑影片截圖）