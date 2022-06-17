乘風破浪3｜Twins由隊友變對手　阿Sa搏盡力都輸 :今天跳得最棒

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）今（17日）進行第二場公演，其中一個令網友關注的焦點就是Twins由隊友變成對手，阿嬌（鍾欣潼）同阿Sa（蔡卓妍）進行首場對決，沒想到阿Sa出盡力展現一字馬都輸，阿嬌則靠一邊唱Rap一邊跳彈力帶舞炸裂舞台，勝出這一場對決。

姐姐今進行第二場公演。（影片截圖）

第二公比賽阿嬌同阿Sa是對手關係，而且二人又是唱跳，舞蹈均相當有困難。阿Sa﹑許茹芸﹑阿雅（柳翰雅）一組，她們唱跳《樂園》一曲，要在尼龍繩設計的舞台上跳舞，各自有不同的舞蹈，相當有難度。而在訓練的過程中，三人狀態不佳，阿Sa更一度練到崩潰當場哭起來 ：「我很少在人家面前哭，有點沮喪，不知道會不會能做得好，因為一開始大家就是覺得動作﹑跳舞就是我去負責，所以我就覺得我也沒有做好。」因為每日不停的訓練，阿Sa更練到腳趾起泡，可見是次的唱跳絕不簡易。

阿Sa訓練遇到困難。（影片截圖）

腳起泡。（影片截圖）

當正式上舞台的時候，阿Sa﹑許茹芸﹑阿雅三人狀態甚佳，每一個舞蹈動作都跳得精準，最後阿Sa更出盡力展現一字馬，讓在場不少姐姐們嘩然，可見她是多麼的想贏是場比賽。對於在正式舞台上表演，阿Sa則揚言:「我真的覺得今天是我們那麼多次跳得最棒的一次。」

最終順利完成。（影片截圖）

至於阿嬌則同寧靜﹑于文文一組，她們則唱跳蔡依林的《怪美的》，在編曲上改為電音版，三人而冷酷的裝扮現身，再配合歌曲﹑舞蹈，整個舞台盡現力量感，而且阿嬌更Rapper上身唱Rap ，相當有型。在三人跳齊舞的時候，舞蹈動作相當齊整，更大玩彈力帶跳舞，一邊唱歌一邊跳舞，最後更彈出去，該動作相當有型，更看到阿Sa嘩然，不少網友都給這個舞台吱吸引，激讚阿嬌非常有魅力。最終《怪美的》以814票勝出《樂園》的765票。

阿嬌跳彈力帶舞。（影片截圖）

阿Sa看到嘩然。（影片截圖）