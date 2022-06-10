乘風破浪３|阿嬌認22年從來冇鬧過交　阿Sa：會有冷戰

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）自開播後話題不斷，當中備受網友關注的兩位姐姐阿嬌（鍾欣潼）同阿Sa（蔡卓妍），在最新一集節目中表示，大家認識22年來從未吵過架，讓在場不少姐姐感到驚訝，更成為微博熱搜話題。

阿嬌同阿Sa的友情讓不少人羨慕。（影片截圖）

在最新一集中，姐姐們在完成錄製後就在宿舍外的草地舉行放鬆派對，當中有一個環節就是找出各位姐姐從前拍攝過的雜誌，並且針對當時回答雜誌的問題，如今回往過去看看答案還是不是一樣。2017年的時候阿嬌就被問到:「你和阿Sa吵過架嗎？」5年後阿嬌的回答是：「沒有，（二十二年沒有吵過架？）真的沒有。（打過？）沒有，真的沒有。因為我覺得就是吵架這個事情，你怎樣也會有一個剌，所以就不吵。」而阿Sa則揚言：「會有冷戰。」阿嬌再續道：「就是你也不講話，我忍着但不吵。我覺得組合比那個夫妻關係更難。」相處多年二人沒有吵過架，讓在場所有姐姐大呼驚訝，難以置信。

阿嬌直言二人沒有吵過架。（影片截圖）

而回望2017年時的答案，阿嬌的回答是：「我和阿Sa從不吵架，我們會冷戰。但不會很久，因為我們如果要吵架的話，就沒辦法繼續了，心裡會有根刺，所以我們堅決不吵架。」阿嬌的回答根本沒有變過，她們這一段姐妹情實在讓人太羨慕，有網友更直言是神仙友情。

阿Sa表示二人會冷戰。（影片截圖）