韓國女觀眾選最愛4大女角色　金泰梨活演剛柔並重兩度上榜

近日韓國討論區上，一篇有關「女性觀眾都會喜歡的影視女角色」的文章備受討論，網民點名四大角色，其中金泰梨就佔了兩席位！由於以往韓劇觀眾大部分為女性，因此不時會有弱化女性，強調男性主導的情況。可是隨着大眾對性別平等的意識逐漸提升，這些角色反而變得愈來愈不受歡迎。



《柔美的細胞小將》中金高銀飾演的「金柔美」讓觀眾十分有共鳴。（劇照）

網民點名了4個女性偏好的女角色中，第一個就是《柔美的細胞小將》中金高銀飾演的「金柔美」。劇中的她是名普通的30代上班族，每天做重複的工作，遇上愛情失敗等，因而加強了觀眾的代入感。觀眾也大讚「金柔美」一角性格樸素，因此特別討喜。

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金泰梨在《陽光先生》中展至出「高愛信」溫柔又堅強的一面。（劇照）

第二位則是《陽光先生》中金泰梨飾演的「高愛信」，劇迷大讚角色雖然是溫柔的大家閨秀，但為了家門最後血脈，她不惜改變時局的舉動展示出堅強又有毅力的一面。故事設定於日本殖民統治之前的1902-1907年，因此顯得角色更勇敢和前衛。

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金泰梨於《小森林》中的「惠媛」同樣獲點名。（劇照）

除了「高愛信」外，金泰梨亦憑電影《小森林》中的「惠媛」第二次獲點名。「惠媛」在城市遇上各種不滯後，放下一切回到故鄉，尋找自己獨特的生活方式。金泰梨生動活演戲中清新的感覺，舒服療癒觀眾外，同樣帶來了無比的感動。

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韓孝周於《我的變身男友》中無條件守候男友。（劇照）

電影《我的變身男友》中韓孝周飾演的「怡秀」亦有份獲點名，她在戲中的男友每天醒來都會變成另一個人，但韓孝周毫無改變的依舊守候在他身旁。劇迷大讚「怡秀」性格溫柔又善良，就如女性的典範一樣。