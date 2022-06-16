第六感之吻．專訪︱尹啟相徐智慧兄妹演到情侶　金知碩認超妒忌

由尹啟相、徐智慧和金知碩主演的Disney+韓劇《第六感之吻》早前全球獨家上線，劇集打着成人間的火辣浪漫元素，成功掀起了劇迷間的一陣討論。三位主角亦有越洋接受《香港01》訪問，分享拍攝時的趣事，順道與香港觀眾打招呼。



三位主角向香港觀眾打招呼，希望大家能多多喜愛《第六感之吻》。（Disney+）

《第六感之吻》改編自同名人氣網絡小說，講述徐智慧飾演的「洪藝述」是一位廣告項目主任，由於工作壓力有增無減，因而對魔鬼上司「車敏豪」尹啟相生厭。徐智慧更擁只要與他人接吻就預見和對方的未來，一次意外下誤吻尹啟相，預見到二人發生激情的畫面。而金知碩則飾演徐智慧的前男友「李畢約」，他是一名橫掃海內外獎項的導演，回國後只想與女方復合，因而介入了這段三角關係之中。

雖然三人在劇中是三角關係，但戲外的感情好到不得了。（Disney+）

早於17年前尹啟相和徐智慧已曾合作，當時二人於《嫂嫂19歲》中飾演兄妹，這次兩人卻飾演情侶。被問到再次合作的感覺，尹啟相表示十分高興，自言二人的默契好，拍攝時特別幸福；徐智慧則覺得這次感覺有所不同，起初還擔心會有尷尬的情況，幸好見到面又覺得就像昨天才見過一樣，親近的感覺令她拍攝時更自在。

尹啟相和徐智慧事隔17年，由兄妹演到變情侶。（Disney+）

對於戲內外都就像加入了三角關係，金知碩苦笑回答：「好像沒有比這部劇、這角色一樣妒忌，我帶着「我很羨慕兩位」的感情進行了拍攝。」不過此時一旁剛與妻子完成婚禮的尹啟相竟化身媒人爆出一句「你們兩個能交往就好了」，害羞的徐智慧只是打了他手臂後傻笑。沒有打算放過二人的尹啟相更反問記者：「兩位很相襯吧？」就連現場工作人員也笑了起來。

見到尹啟相突然媒人上身，徐智慧只好害羞地打了他手臂。（Disney+）

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劇中的徐智慧只要親吻他人的身體，就能預見與對方的未來，被問到現實中會否想擁同樣能力，三人的想法都不同。尹啟相坦言預知所有未來感覺會很痛苦，只想單純享受每個瞬間；徐智慧也認同比起看見未來，「接受」似乎反而更好。可是金知碩卻相反覺得一生中有三次機會也不錯，在喜歡的人面前使用會覺得特別心動，但三心兩意的他又突然改成一次機會。見到金知碩似乎心有意中人，尹啟相刻意追問他想在甚麼情況下使用這超能力，逼得金知碩大叫「我會自己看着辦！」，展示出劇組間的好感情。

訪問中尹啟相多次搞笑質問金知碩，盡顯之間的好感情。（Disney+）

托演員間的好感情，拍攝期間也發生了不少搞笑事，尹啟相更自認是NG王，經常背錯對白。金知碩就講到雖然徐智慧的台詞有很多困難的專業用語，但她幾乎只NG過20次，大讚她做足功課。徐智慧也坦言當中有不少自己也難以理解的詞語，所以覺得特別辛苦。她亦分享了拍攝現場的氣氛相當融洽說：「我們三位也不會忍笑，只要一人爆笑的話就完全忍不住…」可見三人戲內戲外的氣氛也相當融洽。

《第六感之吻》已於Dinsey+開播，劇迷必定要緊貼這段三角關係的發展！（Disney+）

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