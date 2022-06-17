乘風破浪3 | 薛凱琪劉戀《夢中人》沸騰全網　網友力撐兩人組CP

薛凱琪（Fiona）因參加內地綜藝節目《乘風破浪3》人氣再度急升，在第二次公演中，Fiona同劉戀一起演繹《夢中人》，首度合作就登上微博熱搜第一位，雖然在對陣中惜敗，但令大眾印象深刻。



Fiona與劉戀首度合作就火花四射。（微博@乘風破浪）

今次這個舞台表演，Fiona提出了很多個人意見，包括放下頭髮、脫掉外衣fing頭、跪在舞台中央，拍地扇起成地羽毛，烘托氣氛等，但實際做起上來，卻並非易事。首先在拆頭髮的環節有所阻滯；其次因為Fiona本身膝蓋有傷，因此光腿跪在鐵板上非常痛，即使練習時跪在墊上仍痛感強烈，且上台又不能鋪張墊，加之是自己提出的設計，不想輕易改變，令她一度崩潰落淚。最終與排舞師商量後，決定讓手先落地，這樣可以減輕對膝蓋的衝擊力。

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《夢中人》的舞台以藍、紫色為基調，夢幻感十足，Fiona與劉戀情緒飽滿，全情投入，享受其中。期間兩人一個彈Bass，一個fing頭髮，狂野不羈，隨著Fiona跪地，羽毛隨風漫天飛舞，浪漫至極，驚艷全場。完結時，兩人額頭緊貼，心情激動，最後劉戀還將Fiona擁入懷中，台下尖叫聲此起彼伏。事後，不少網友也為之瘋狂，隨之更有「熱戀琪」、「夢中人 好嗑」等話題登熱搜，紛紛留言道：「我只想說，這門婚事我同意了」、「兩位真的不是在談嗎」、「薛凱琪舞台表現力太強了」等，受歡迎程度可見一斑。

微博熱搜前35位。（微博截圖）

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