萌探探探案2 | Angelababy稱「最大謠言」是食量　首回應拍戲假吃

Angelababy（楊穎）最近曝光率頗高，有兩套綜藝節目《奔跑吧10》、《萌探探探案2》熱播之餘，與賴冠霖的新劇《愛情應該有的樣子》也於17日正式首播，baby再次獲讚演技進步，尤其是首集中獨自在車內哭泣，以及飲酒後被爸爸質問的一幕，情緒表達得非常到位。



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在今年的《風起隴西》與《愛情應該有的樣子》播出之前，baby的演技一直飽受質疑，除了古裝劇《孤芳不自賞》的摳圖、瞪眼不停被詬病之外，還有2015年的《大漢情緣之雲中歌》假扮吃東西的情節也遭到觀眾數落。不過，在日前播出的《萌探探探案2》最新一集中，baby首次回應了「假吃」問題。

節目中，導演要求每個人回答「在網絡上經歷過的最大謠言」一題，baby表示：「可能是我的食量吧。」她續指道：「大家就覺得我可能胃口比較小，然後說什麼拍戲還假吃什麼的，但是並沒有。我記得就網上有一個動圖，說我什麼吃一口就咬一點點。」這時嘉賓楊迪直言：「但是那個看著就你沒吃進去，我看那視頻。」baby對此也並無否認，她解釋道：「對，我忘了具體是什麼，可能是因為遠景還沒拍，導演說這個東西你就小嚐一口，你不可以把它咬掉了，咬掉了它沒有替補的，那我也沒辦法呀，我只能聽導演的。」baby笑言：「我這麼多戲拍了這麼多吃飯的東西不看，就看這個（劇），真的很氣。反正假吃犯不著吧。」

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