Angelababy2012年訪問掀熱話　無懼被嘲「整容臉會塌」：十年後見

Angelababy（楊穎）14歲出道至今，樣貌與演技總是爭議不斷，不時成為網絡熱話。昨日（8日），一條「Angelababy十年前後容貌對比」的話題登上微博熱搜，事緣她在2012年6月8日曾接受內地媒體《新京報》訪問，當時報道的標題為「我的臉會塌？十年後見吧！」因而引起網友熱議。



Baby十年來人氣愈來愈高。（微博@楊穎工作室）

訪問中，新京報提及Baby漂亮的臉惹來很多非議，被指整容後，會曬照片反駁，問她當下是否還介意這個話題。Baby回應表示，以前特別生氣的原因是，新認識的朋友總會問她是不是整過容，令她覺得特別刺耳，影響到生活，但後來就想開了，由14歲出道，從17、18歲開始就要一直面對這些問題，現在已經習慣，只要不觸碰底線就懶理，更直言看到有尖酸刻薄的網友說十年後她的臉就塌下來了，因此Baby霸氣揚言，那就十年後見吧！而昨日就是十年限期。

對此，網友紛紛找出Baby從小到大的對比相，力證她是天然美女：「用事實說話，十年後的今天，baby的容貌依然精緻堅挺」、「明明是純天然大美女，卻被造謠成換頭」、「除了嘴巴有點凸，比現在胖一點 真沒看出來什麼區別」等。

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今年33歲的Baby於2012年簽約內地華誼兄弟，並成立個人工作室，逐漸發展內地事業，2014年憑藉真人騷《奔跑吧兄弟》登上事業高峰，工作重心轉移至內地，早年飽受「整容」爭議，2015年，Baby根據北京市朝陽區人民法院主審法官及代理律師的建議，赴醫療機構進行面部鑑定，據整形專家祁佐良的鑑定結果顯示，Baby的雙眼皮、眼角和口腔部分正常，無切口痕跡。在這十年間，Baby參演的影視、綜藝不斷，人氣有增無減，目前尚有4套劇集待播，兩套綜藝節目熱播中，曝光率相當高！

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