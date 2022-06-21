十八年後的終極告白2.0｜一集灑兩次鹽花　龔嘉欣趙希洛輪流除衫

昨日（20日）的《十八年後的終極告白2.0》繼續有不少的情慾鏡頭，今集繼續有趙希洛（Candice）情挑何啟南。

趙希洛情挑何啟南 (節目截圖)

趙希洛在劇集開初是比較沒有心機的一位，但自從得知陳山聰出軌後便開始性情大變，繼早前色誘譚俊彥不成功後，上兩集講到趙希洛成功色誘何啟南，與何啟南在車廂中激戰。趙希洛先主動騎在何啟南身上，再順勢解開她的衣服鈕釦，最後以車震作為結尾。

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今集亦講到趙希洛再次色誘何啟南，先在辦公室吻上何啟南，然後趙希洛走到下一層再對何啟南示意，便在辦公室開始了激情。趙希洛在劇中是為了報復陳山聰而四處情挑劇中男角，可以稱得上為劇犧牲不少。趙希洛在劇中有不少大膽的演出，實力亦備受認同，應該可以擺脫網民稱的「無綫御用癲婆」之名。

趙希洛再次色誘何啟南 (節目截圖)

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而另一邊廂，陳山聰亦在內衣店選購了一件內衣，在酒店一邊浸浴一邊等待一個人。

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(節目截圖)

今集龔嘉欣在劇中亦有性感鏡頭，不過兩場的性感鏡頭都是被人偷窺，一幕講到龔嘉欣的父親黃煒溏在偷看年少時的她（倪嘉雯飾）在房內換衣服，然後被龔嘉欣的弟弟揭穿。而長大後龔嘉欣弟弟邵展鵬回家準備返回房間途中看見龔嘉欣的房門開著，所以偷看進去，然後看見龔嘉欣在換衣服，並看得入迷及用手機拍下，直到被妹妹打斷。龔嘉欣的身材一向很好，這次在劇中雖然沒有性慾場面，但也派給觀眾不少福利。

黃煒溏在偷看年少時的龔嘉欣在房內換衣服 (節目截圖)