十八年後的終極告白2｜何啟南愈老愈有味道　十大TVB奸人王佢有份

最近在《十八年後的終極告白2.0》又見到何啟南做奸角！作為無綫（TVB）的「御用奸人」之一，非禮、毆打、黑社會樣樣做齊，近年要數到奸到出位的藝人，除了鄭子誠便要數到他，而且何啟南愈老愈有味道，除了奸之外也絕對是一名型佬。

何啟南奸得嚟有霸氣。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

以下將會為大家盤點TVB出名的奸角，何啟南已經佔一席位。

+ 13

劇集惡名昭彰，但現實卻截然不同，他對老婆千依百順「暖男」上身，2018年與老婆結婚一周年更特意去羅馬度蜜月旅行。何啟南曾經有過一段婚姻，1992年結婚但只維持了五年，直到2017年再與拍拖4年的女友楊穎靜低調入紙結婚，他曾接受訪問時說：「其實冇咩特別啫，結婚有咩好驚？遇到啱嘅就唔使等，我唔識浪漫㗎，但佢都唔介意，送花？有，佢叫咗幾次喎，點可以唔識做㗎。兩個人嗌交緊有，一齊嘈就冇意思，我唔會，等佢下咗啖火先，之後再慢慢傾，佢都好明白事理㗎，好難得揾到一個啱嘅人，我一定要俾個名份佢，都要為佢諗，等佢同家人有個交待麻。」

同場加映：父親節整合藝人爸爸年青相片 梁思浩爸型棍似探長洪永城十足餅印

有些星爸在年青時風流倜儻，有些跟自己的兒女似得十足，以下立即帶大家睇睇！