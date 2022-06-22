專訪 | 趙希洛試過一年冇劇拍　用最低消費生活：至少我唔使交租

「屋企人會對自己有期望，咁當我選擇咗做呢行，我希望可以做到啲成績出嚟，尤其時當佢哋覺得我唔適合。可能係一種任性，但同時間都想話俾佢哋知我做到囉。」

趙希洛（Candice）總是落落大方談起家人的事。說起家人時，她總是溫柔又堅定地表達出希望獲得家人認同的想法，這個念頭堅持了至少15年。當外界以為趙希洛做出成績後，她的父母應有所改觀，趙希洛聽後驚訝道：「你覺得我屋企人認同咩？」原來改觀的只有媽媽梁小玲，趙希洛不諱言：「爸爸需要時間說服，佢未接受。」

攝影：梁碧玲



趙希洛近日參演《十八年後的終極告白2.0》，飾演陳山聰老婆宋慧琪（Joyce）。（梁碧玲 攝）

試過長達一年無劇拍：最低消費生活

39歲的趙希洛2007年選港姐入行。她不是一入行便受TVB力捧，趙希洛低谷時試過長達一年無劇拍，接下的劇集無故取消拍攝，只靠《搵食飯團》和《明珠生活》兩個綜藝節目維持曝光度，迫使她認真考慮要轉行。她說：「你就會覺得，係咪真係冇人搵你做任何角色、係咪真係係時候要轉行呢？已經超越咗屋企人、你身邊朋友、你Auntie、Uncle問你。因為你做呢行會好多人睇住你㗎嘛，睇住你有幾多工作、有冇進步、成績，咁嗰啲都係壓力嚟㗎嘛。」

在《十八年後的終極告白2.0》中，趙希洛又色誘何啟南，更有連場激情戲。 (節目截圖)

父母反對入行 飛機上練喊戲磨煉演技

趙希洛自言已比許多演員幸運，她說：「至少我唔使交租，屋企人有地方畀我住。嗰陣同大家一樣都係搭公司巴士，就係最低消費囉。」趙希洛是富家女及星二代，媽媽是前藝人梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲大律師，趙希洛畢業於英國大學法律與商業系，贏在起跑線上。望女成龍的趙希洛父母得悉女兒入行，當然皺起眉頭投下反對票，趙希洛明白父母一片苦心，她說：「你好難令屋企人放心你成長得好，成日都唔定時定候食飯呀，出糧又未必咁理想呀，將來點養自己呢？」

趙希洛富家女和星二代，畢業於英國大學法律與商業系。趙希洛媽媽是前藝人梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲大律師。（Instagram：@ccandice）

趙希洛失意之時，靠好姐妹李施嬅和黃智雯陪她走出低谷，她又飛往法國學戲劇增值自己。回港後，趙希洛接下劇集《大步走》，事業漸見曙光。直到《金宵大廈》播出後，她以憶子成狂的「何太」一舉奪下當年的「最佳女配角獎」，出街開始有人認出她。直到《金宵大廈2》播出後，多了人稱呼她為戲中角色名「四爺」。近日趙希洛參演《十八年後的終極告白2.0》，放膽連場激情戲贏來討論度，「趙希洛」這個名字也穩穩地入了屋，更收穫「御用癲婆」之稱。

趙希洛有李施嬅和黃智雯兩位好閨蜜。(ig@lovecandice.c)

趙希洛為演好《十八年後2.0》一角，在天台喊足4個鐘。她自認不是即刻喊到的女仔，故為練好喊戲，她試過在船上、巴士和電車上醞釀眼淚，她笑道：「試過有次喺飛機練喊，隔籬嗰嗰唔識嘅。之後開始有啲眼淚，我就望一望隔籬嗰個，佢冇望住我，我就Ok，可能佢覺得我傻嘅。」

趙希洛雖然奪下「最佳女配角」，但仍不獲爸爸認同。

媽媽梁小玲親自下廚留餸慰勞女兒

趙希洛做好自己，只希望時間流逝父母會接受自己的選擇。雖然奪下最佳女配角後，爸爸落下一句的「咪又係主角隔籬嗰個。」似如箭穿心，幸好媽媽近年已逐漸有所改觀。梁小玲不會說出認同二字，但當女兒披星戴月拍完戲，渾身倦意駕車回到家時，一開門映入眼簾的便是餐桌上媽媽親自煮好的飯餸和靚湯。趙希洛憶述道：「拍緊《十八年後2.0》嗰段時間工作比較頻密啦，又搭住《愛·回家》，佢會整返熱啲餸。有時我揸緊車返屋企啦，我就會問你哋有冇淨返嘅餸，而家有個Break，我想返嚟食少少嘢，我媽咪都會整返熱啲嘢食畀我。」

趙希洛話媽媽對佢嘅演技無乜評價，話得佢最多就係「肥」。（ig圖片)

鍾意男友夠體貼：人工幾多佢從來唔會干涉

除了家人外，趙希洛有一位感情穩定的男友。本以為趙希洛不願多談伴侶，她卻笑着擺擺手道：「都問過晒㗎啦！」趙希洛男友從不過問她的收入，不問多餘問題，個性體貼、兩人相處自然舒服，她說：「佢唔會畀過多壓力畀我，我冇工開、人工幾多佢從來都唔會干涉，呢樣嘢我覺得好舒服囉。佢唔會問『點解你冇工開嘅』、『成日都喺屋企嘅』佢唔會講呢啲說話。」

趙希洛最鍾意男友從不過問她的收入和工作狀態。 (ig@lovecandice.c)

即睇趙希洛IG靚相：