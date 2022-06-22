十八年後的終極告白2.0劇透｜趙希洛似被殺 終於講關18年前咩事？

《十八年後的終極告白2.0》第18集劇透。



《十八年後的終極告白2.0》第17集講到，尚謙（譚俊彥飾）和曉彤（鄧卓殷飾）關係邁進一步。天藍（邵展鵬飾）見二人越來越親近，擔心曉彤受騙。志浩（陳山聰飾）發現友齊（何啟南飾）出古惑，遂藉此機會威脅友齊一同合作，以賺取快錢。天藍逐漸在家中被孤立，尚謙、沈越（龔嘉欣飾）與曉彤發現天藍的秘密，天藍頓時無地自容，志浩為錢煩惱之際，天藍竟前來畫廊搗亂，志浩匆匆打發他離開。志浩察覺到Joyce（趙希洛飾）有異樣，決定暗中查探！

兩人計劃被陳山聰識破。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

以下內容有劇透，逃生門在此：

十八年後的終極告白2.0｜鄧卓殷演技爆發喊到人心痛：感謝龔嘉欣

十八年後的終極告白2｜何啟南愈老愈有味道 十大TVB奸人王佢有份

三台收視報告｜《聲夢傳奇2》未理想有原因 《十八年後》終反彈

佢肯定係其中一個兇手。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》第18集講到，沈越悶悶不樂，尚謙為了鼓勵沈越，不惜落手落腳協助打理糖水舖，沈越不禁動容。尚謙藉此機會向沈越求婚，希望沈越留在自己身邊。Joyce得知天藍曾經到畫廊找沈越，並向沈越提及天藍之事，沈越頓感疑惑。友齊與Joyce乘車前往山上，怎料車門突然打開，Joyce被人追殺，生命危在旦夕。尚謙在酒吧與人爭執，卻被對方制服，並帶到山頭。尚謙生死存亡之際，驚悉一事的真相，有機會同18年前秘密有關。

你睇吓佢，驚到呢。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

點擊下圖了解更多劇情：

+ 11

十八年後的終極告白2.0｜鄧卓殷演技爆發喊到人心痛：感謝龔嘉欣

無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白2.0》去到結局篇，最後的懸念也即將開估，不過除了估兇手之外，其實演員的發揮也值得大家留意，其中一個便是飾演龔嘉欣細妹的鄧卓殷（Amber）。

Amber在《十八年後的終極告白2.0》飾演一名中學生，雖然她已經27歲，但飾演十多歲的學生妹竟然完全無違和感，被人指是童顏臉，Amber在接受《香港01》訪問時表示：「好開心大家仲接受到我中學生look嘅造型，着住校服拍攝真係好幫助到入劇，加埋孭住個書包。」

Amber演學生妹真係無違和感。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

除了演學生妹這些外形上的亮點，Amber的演技也令人眼前一亮，劇集至今她有兩場喊戲，其中一場是公公死的時候，她在床邊聲嘶力竭地哭鬧，感染力非常驚人。她表示這場戲是在早期拍攝，感謝龔嘉欣為她和邵展鵬入戲，她說：「今次角色同戲份，一出場唔係鬧交就喊，喊戲我都需要d時間入狀態，我通常都會聽歌，唔係好同人講嘢。公公死嘅嗰場戲，係比較早期拍，嘉欣戲內戲外都好照顧我，嗰場前佢捉住我同展鵬對手，講返我哋戲內處境，即刻幫助我入戲，眼淚衝出來，很感謝有她。」

真係喊到令人心痛。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

+ 8

今次《十八年後的終極告白2.0》是Amber從影以來最多戲份和連戲最耐的角色，她形容為「好似真係以沈曉彤嘅身份生活過」，對於自己的演技被讚，Amber說：「之前都有喺空餘時間讀演藝學院嘅戲劇班，不過最多謝當時有好多前輩教我，角色係𡃁妹，感覺戲外都受到大家當我小朋友嘅寵愛，尤其係多一齊同場嘅Shaun、Katy、Zoie、呀廉，都會教我，什至以我角色演一次比我感受。」獲得不少前輩教路，Amber今次真係學到嘢。

鄧卓殷邊似27歲？（IG/ @amber.tcy）

+ 35

同場加映：父親節整合藝人爸爸年青相片 梁思浩爸型棍似探長洪永城十足餅印

有些星爸在年青時風流倜儻，有些跟自己的兒女似得十足，以下立即帶大家睇睇！