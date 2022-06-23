楊思琦抖音開誧直播連線聊天　5分鐘收1400蚊包啲乜 ?

楊思琦近年常住內地，不時在社交平台分享生活點滴，開直播與網友聊天，與網友聊天等，人氣不俗。



楊思琦已在內地常駐。（微博@楊思琦szeki）

日前，楊思琦在抖音開直播，一身casual打扮，妝容精緻，狀態不錯，不少網友在彈幕中表達對她的喜愛，令她大感開心。然而，有網友發現，在楊思琦直播間的右下角有一個「付費連線」的窗口，有指系統不會自帶這一功能，疑似是本人設定，大家可以通過這個窗口，與她進行1對1付費限時連線，不過需要支付8888抖幣，最大時長5分鐘，並需要填寫申請理由，這樣更有可能被主播選中連線。

據悉，這個虛擬幣與人民幣的兌換率是7:1，8888抖幣換算成人民幣大概1270元（約1484港元），即同楊思琦聊天5分鐘需1270元。至於這個連線形式，不知道是語音連線抑或視頻連線，但無論哪種形式，網友應該都能見到楊思琦的樣子。

對於楊思琦這一舉動，部分網友有些不滿：「吃相難看」、「這撈金撈得也太明顯了吧」、「這個方式不太好吧？一個演員能缺錢到這種程度」等，也有網友認為，楊思琦或者只是用這樣的方式避免很多亂連線的網友：「不想花錢的可以不連線啊，人家又沒強迫你支付」、「我覺得這件事情很正常，沒必要過分解讀」等。

網友對楊思琦的舉動意見不一。（微博@楊思琦szeki）

今年43歲的楊思琦去年轉戰內地發展後，並沒有參演影視作品，對上一套電影已是2018年的《告別之前》，劇集也要追溯至2019年的《80度愛戀》，後者合作的演員甚至是不夠她有名氣。平時她大多都是拍攝短視頻，以美食、旅遊為主，亦會亮相一些商演，出席活動等，或者是將更多的時間放在了子女身上。

楊思琦有一子一女。（Instagram@szekikk）