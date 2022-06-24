十八年後2.0｜陳山聰經歷兩次人生低潮 今年最有機會衝擊演技獎

無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白2.0》今晚（24/6）大結局，劇情反轉再反轉，譚凱琪（飾莊銳婷）被殺後全城觀眾加入「緝兇」行列當中，先是懷疑龔嘉欣（飾沈越）、譚俊彥（飾姚尚謙）、鄧卓殷（飾沈曉彤）等人，隨住劇情推進又有人猜測曹永廉（飾何大勇），最後劇情才180度大反轉，揭露出真正兇手就是陳山聰（飾方志浩）。當中有易服癖，喜愛男扮女裝的陳山聰的演釋，更令人看得拍晒手掌。



陳山聰飾演的Jason講番自己有幾咁享受易服做女人嘅感覺。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

加入TVB多年，其實陳山聰已多次被提名5次「最佳男配角」、3次「最佳男主角」，可惜只奪得過2017年《同盟》「最佳男配角」，其他獎項均與之擦身而過，但其實1993年的時候，他並不是以藝員身份而是以一名歌手身份入行。

陳山聰人生起伏好大。（資料圖片）

1992年的時候，16歲的他參加了TVB以模仿四大天王為主題的歌唱比賽，當年演唱以劉德華的歌曲《長夜多浪漫》而被評判之一的劉德華賞識，後來更成為劉德華新公司New Melody的力捧歌手之一。翌年亦推出了《Exposure》和《愛是全意》兩張音樂專輯。1996年亦與李綺虹一起出演36場舞台劇《白雪公主》，發展相當不錯。

陳山聰以歌手身份入行。（網上圖片）

陳山聰以歌手身份入行。（電視截圖）

踏入1997年就是大家都知道的金融風暴，陳山聰所屬的唱片公司被迫關閉而他亦跟着失業，21歲的他亦由明星、歌手變成了一個賣牛仔褲的售貨員。根據資料，當時香港人月入中位數為$10,000港元，而當時陳山聰每個月的收入就只有$3,000。他在早前的《01娛樂》專訪中就講到：「我望住張支票喊，原來返工咁辛苦先得呢個價值。」直到2000年，他在朋友的介紹又返回娛樂圈，這幾年之間他一直擔任時裝設計師的助手。

陳山聰憑2017年《同盟》奪得「最佳男配角」。（電視截圖）

雖然又重回娛樂圈，但收入並沒有太大改善，早幾年擔任配角時他的月薪還是只有$6,000元。2011年他又因為被爆戀上何超雲，被公眾指摘拋棄有10年感情關係的妻子楊渡萍而人氣下滑。他說：「行街去到邊度個個都望住你啦！但冇辦法，你人生就係經歷呢啲嘢，人哋梗係會咁睇你㗎啦！」有否被人用難聽說話「問候」？陳山聰爽快承認：「有！點會冇呀！講啲名呀、難聽說話，我咪扮聽唔到囉！嗰啲只係語言傷害，唔係身體傷害，我相信佢嗰陣都唔會諗住我夠膽打佢嘅，如果真係打，佢咪『咩呀』咁囉！」

陳山聰飾演有易服癖的方志浩。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

陳山聰飾演有易服癖的方志浩。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

2013年他和何超雲結束兩年情後，才又返回娛樂圈，面對大家的冷言冷語，他一概接受，說：「我都唔可以怪人哋，我明白嘅，調返轉我係佢哋咁，我都會咁話佢都未定。但係呢個只係一個過程，你過咗就得㗎啦！」隨後又過了幾年，他遇上了現時太太何麗萍，拍拖5年後於2019年就結婚，翌年太太更為他誕下一個兒子。

人們常說，演技來自於人生經驗，可能正因為陳山聰閱歷豐富，經歷過人生高低起伏才能夠將角色演得有層次有深度吧。