乘風破浪3｜王心凌 Jessica 力邀加盟　吳謹言陷兩難：最怕這種

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）今（24日）進行成員分組，其中吳謹言的人氣相當高，同時間獲得兩位小隊長王心凌﹑Jessica（鄭秀妍）爭相力邀加盟，令她頓時陷入兩難，最後她心儀王心凌組，更心急女焚地好努力講出幾句英文向Jessica解釋，這一個畫面令她火速登上熱搜。

Jessica力邀吳謹言加盟。（影片截圖）

一開始四位小隊長選擇心儀人選時，Jessica就走向吳謹言的方向，拿出戒指邀請她加入，不過她似乎想再作考慮非常努力用英文表示：「如果我選擇你，我要跟你走，讓我想想，等一下。」而此時在另一邊的王心凌眼見她們似乎在傾談發覺不妥，于是立即走上吳謹言的方向表示：「我先說，我想我們兩個（王心凌﹑阿Sa）﹑你﹑天愛﹑阿嬌，我覺得湊在一起會很好看，不管是唱跳唱秀。」而Jessica亦是想組一團唱跳唱秀團，頓時令吳謹言覺得兩難。

王心凌亦力邀吳謹言加盟。（影片截圖）

吳謹言陷入兩難。（影片截圖）

在未決定的時候吳謹言覺得好難選，再跟好姐妹張歆藝傾談時表示：「好糾結，想跟心凌再合作一次。有點難受，最害怕這種東西。」不過張歆藝認為沒有多大件事，跟隨自己心所選就好，最後在作出決定時，她則選擇了王心凌，而她當下亦立即向Jessica解釋，再一次好努力地用英文表示：「我一直在等心凌。」最終她同至心凌﹑張天愛﹑阿嬌﹑阿Sa一組，將會一起唱跳《星星點燈》，而吳謹言很著急地好努力講英文拒絕的畫面即登熱搜，「吳謹言選隊長急出散裝英文」成為大家熱門討論話題。

五人組隊成功。（影片截圖）