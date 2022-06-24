乘風破浪3 | 成團寵被3位隊長力邀加盟　阿Sa超尷尬 :我想跟心凌

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）今（24日）進行成員分組，當中阿Sa（蔡卓妍）絕對是團寵，事關有三位隊長向她發出邀請加盟，不過因為她同王心凌有約在先，所以最終選擇加入王心凌組，而該組之後加入的成員有吳謹言﹑張天愛﹑阿嬌（鍾欣潼），五位人氣相當高，令隊長王心凌陪倍加信心，揚言她們五個人的舞台一定好好看。

最新一集挑選演員。（影片截圖）

第三場公演舞台有四位隊長將各自組成五人小組進行對決，而在各隊長挑選第一位心儀成員的時候，有三位隊長卻心儀阿Sa，令到她當下相當尷尬，阿Sa面對她們三位的時候表示:「我知道，只是這搞得…來之前我就一直覺得很想就跟心凌一起，我去心凌。」最終接受了王心凌的邀請。而她之所以加入王心凌組因為同她事先有約定：「會拒絕她們是因為我跟心凌本來就有一個約定了，我們都是那個時代的歌手，我覺得也是一種情懷了，就我們幾個我覺得我們一起會好看的。」

阿Sa成為團寵。（影片截圖）

有三位隊長向阿Sa發出邀請。（影片截圖）

當第一位成員挑選完畢之後，接下來就要挑選四位成員，王心凌同阿Sa先前約好，叫阿Sa提前向阿嬌表示將她留在最後一個選擇，叫她不要挑選其他隊， 因為認定阿嬌是不會離棄阿Sa的，不過這個約定其他隊是不知道的。所以當其其他隊長在眼見阿嬌沒有人選擇的時候，于文文隊立即上前作出邀請，眼見這個情況阿Sa立即秒速衝上前叫阿嬌，以示阿嬌是屬王心凌組的，不過在阿嬌未正式答應之前，屬於于文文隊的薛凱琪（Fiona）就表示：「又一起，一起了二十二年了。」此時阿Sa就向Fiona表示：「你不要挑撥離間，好嗎？」相當好笑。

Fiona想阿嬌加入她的組別。（影片截圖）

最終四組人馬分組完畢，王心凌﹑張天愛﹑吳謹言﹑阿Sa﹑阿嬌一組表演唱跳《星星點燈》。而她們這一組的唱跳能力非常強，而且身高﹑體型差不多，站在一起的畫面相當有女團的感覺，未正式比賽贏面已經加分不少，這個組合令大家相當期待。

王心凌這一個組別相當吸睛。（影片截圖）