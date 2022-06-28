張繼聰細女畢業表演《Megahit》　謝安琪大讚：爭少少就叻過媽咪

謝安琪和張繼聰結婚15年育有一子一女，經常在社交網站分享一家四口的幸福生活點滴，早已是不少網民心中的模範家庭之一。近日他們的5歲細女張靖（Kaka Ball）幼稚園畢業，在畢業禮上與一班同學仔一同表演跳舞，見到女兒跳起舞來有板有眼，令謝安琪和張繼聰相當感動，笑言自己的基因實在太強大！



謝安琪和張繼聰的細女早前幼稚園畢業。（Instagram：@kakaball323）

Kaka Ball在台上表演了MIRROR成員Anson Lo的《Megahit》，跳起上來有板有眼，絕不怯場，謝安琪在Instagram發文連環公開女兒的舞姿，竟然與自己平時在舞台上的模樣非常相似：「係基因囉，我意思係搞笑方面！平日唔係咁覺嘅，我跳舞嗰陣時就比較明顯，Ok Ok，妹妹係型嘅，我係搞笑嘅！ 」張繼聰亦大讚女兒站上舞台非常有自信：「五歲人仔第一次上台表演，完全冇怯場，仲話好享受，妹妹叻叻！」

謝安琪大讚女兒基因好！（Instagram：@kaytse）

MIRROR成員Edan和AK都大讚Kaka Ball好可愛：「Ho QQ」、「會唔會太可愛」，身為跳唱歌手的Jace陳凱詠亦盛讚：「睇得出啲動作做得好大好清楚喎！」蘇永康則留言表示「良好基因遺傳」，佘詩曼亦拍手叫好：「好正！」

Kaka Ball真的表演的有板有眼。（Instagram：@louischeung2013）

眾星留言大讚謝安琪和張繼聰的女兒。（Instagram：@louischeung2013）

MIRROR成員Edan和AK都大讚Kaka Ball好可愛。（Instagram：@louischeung2013）

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