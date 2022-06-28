霍汶希初到北京金牌經理人變場記學製作：喺香港完全唔可能去做

著名經理人霍汶希（Mani）近日接受內地《人民日報》訪問，拍攝微紀錄片《你好香港》，講述北漂11年的心得。Mani在香港擔任經理人期間事業發展得順風順水，捧紅了容祖兒、謝霆鋒、Twins、陳偉霆等明星，於香港娛樂圈人面廣闊。2011年，Mani將工作重心移到內地，她坦言想將香港文化融合外地市場，故決定前往北京。

霍汶希（Mani）近日受訪講述北漂11年的經歷。（影片截圖）

Mani憶述，初到北京辦公室時，發現所有事都要由頭來過，忽然感慨起來。她說：「我坐返落我辦公室嘅位，然後我發現枱面好乾淨，塵都冇，得一支筆。我突然好感慨呀你明唔明白，我有冇咁嘅能力可以從一支筆開始，慢慢慢慢去建立。」雖然Mani略感迷惘，但對自己依然有信心。

阿Sa蔡卓妍、容祖兒及經理人霍汶希為阿嬌鍾欣潼慶祝生日。（IG：@choisaaaa）

Mani在香港事業有成，到了北京後要涉足製作事務，不懂製作的Mani選擇由低做起，她說：「我唔識製作，所以我去跟組。跟組可能我喺香港，好老實講，我已經完全唔可能（去做）。但係我就同自己講，你就從低做起，每一日好似場記咁，執垃圾嘅執垃圾，食飯盒呀，（問）你哋飯盒夠唔夠呀？從每一個部門、每一個唔同工種裡面開始觀察究竟做緊啲咩。」Mani坦言享受由零開始再度建立事業，去年更決定攜女兒全面移居北京，如今她已是英皇娛樂集團的營運總裁，又主理英皇於北京的事務。

Mani（霍汶希）已是英皇北京負責人。（影片截圖）

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