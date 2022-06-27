成龍搞全球直播騷逾370萬人收看　容祖兒謝霆鋒任嘉賓星光熠熠

成龍昨日（25日）於內地直播平台舉行全球直播騷，邀來謝霆鋒和容祖兒加入擔任直播嘉賓，高峰時期吸引逾370萬觀眾收看。容祖兒加入直播後，與成龍談到相識過程。成龍指從小看著容祖兒和謝霆鋒長大，而成龍更是容祖兒的伯樂。成龍透露，當初他聽完容祖兒唱歌後，便說服老闆簽她做藝人，成龍說：「我聽她在唱。唱完了我叫她背着臉給我唱，她就背着臉唱了一段。完了我就告訴她老闆，把她簽了，她將來一定會好，把她簽了。」



成龍昨日（25日）舉行搞全球網上直播騷好多人睇。（微博圖片）

容祖兒憶述當年看見成龍相當緊張，對成龍第一印象是對方似一座山般身形魁梧，她說：「大哥是非常親切地跟我互動，那個時候我真的好緊張。但你當時看到真人的成龍大哥在你面前，他好像一座山，好大，很震撼。大哥在那天做的一切都歷歷在目。」說罷後，成龍直讚容祖兒國語有進步，又笑指：「霆鋒啊、她啊，一大票都是我看着他們成長。」兩人又於直播合唱《明明白白我的心》。

成龍是容祖兒的伯樂，當年說服老闆簽約容祖兒。（直播截圖）

另外，成龍與謝霆鋒直播時，他稱讚有「小成龍」之稱的謝霆鋒「非常拼命」，不用替身，堅持要自己上場拍動作戲。說到謝霆鋒近日為新戲《海關戰線》初次擔任動作指導，成龍大讚謝霆鋒勤力又有個人想法，看好他未來一定會升級做導演，成龍說：「你將會做導演、會做武術指導、會做編劇，這是你必要走的路。」成龍又稱讚謝霆鋒煮飯好食，並感謝謝霆鋒送他粽子。隨後有兩位網友出場在成龍面前表演功夫，成龍和謝霆鋒均抱拳向對方打招呼。

有網友發現謝霆鋒以「右掌左拳」作抱拳禮。（直播截圖）

惟有眼利網民發現，謝霆鋒以「右掌左拳」作抱拳禮，與成龍大哥的「左掌右拳」相反，似乎一時大意搞錯，而「右掌左拳」傳統意義上是帶有攻擊性的意味。不過有人認為這是謝霆鋒使用前置鏡頭左右調轉所導致的誤會。

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