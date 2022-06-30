港台電視31《特戰榮耀》蔣璐霞演女狙擊手　同楊洋拳腳對打好震撼

港台電視31即將播出內地劇《特戰榮耀》，該劇由楊洋、李一桐主演，組成最合襯CP，但有另一位女配角蔣璐霞更加要留意，飾演最美狙擊手郭笑笑，劇中外型雖然是男仔頭，帶點冷酷氣質，跟楊洋一起加入「獵豹突擊隊」，二人由競爭對手變惺惺相惜，而了解到郭笑笑的背景後，比起女主角李一桐更加受歡迎，成為劇集中段的焦點角色。

《國劇830：特戰榮耀》

播映詳情：2022年6月30日開始 晚上8時半 港台電視31（逢星期一至五）

蔣璐霞演美女狙擊手，英姿颯颯。（劇照）

《特戰榮耀》講述男主角燕破岳，出身軍人家庭，為超越父親而參軍，在軍校表現出色，成績優異，在一班學員之中仿如鶴立雞群，但他初入伍忽略了團體精神，被安排加入炊事班磨練，卻原來該處臥虎藏龍，令他改變自己，終於獲得提拔進入「猛虎特勤連」，更跟李一桐飾演的女參謀艾千雪，漸生情愫，一起為未來而努力。

蔣璐霞同楊洋對打，硬橋硬馬真功夫。（劇照）

劇中燕破岳的從軍目標，其實是加入「獵豹突擊隊」，該部隊可說是軍中的精英份子，到了劇集中段，有另一位新女角登場，她是蔣璐霞飾演的郭笑笑，男仔頭形象，不苟言笑，其實有著悲慘過去，在軍中射擊技術出眾，跟觀察員冷冰是好閨密，好友卻在一次任務中殉職，令郭笑笑愈益冷淡，而她在軍中身手巾幗不讓鬚眉，視燕破岳為最大對手，最終二人一起進入獵豹突擊隊，成為互相信賴的隊友。

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蔣璐霞畢業於北京體育大學，曾獲得2004年全國少林拳武術冠軍，入行後大多拍攝動作電影，包括有《紅海行動》、《征途》等，身手不凡，有別於一味賣樣的女星，文戲武打樣樣皆能，在2018年憑《紅海行動》中「女機槍手佟莉」一角，獲得大眾電影百花獎最佳女配角。現時在《特戰榮耀》中演出最美狙擊手郭笑笑，絕對能俘虜不少劇迷。