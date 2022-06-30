遲到的戀人｜阿Sa表白不轉彎抹角　爆男人太完美反而不真實

現年39歲的阿Sa（蔡卓妍）最近現身內地戀愛真人騷節目《遲到的戀人》掀起關注，不時分享自身的愛情經歷，屢屢成為微博熱話。而在最新一期節目中，她再次自爆個人對一段戀愛的看法，原來她在表白的時候不會轉彎抹角是直接型的。

阿Sa大講自身對愛情的看法。（影片截圖）

在最新一期節目中，談到在同另一伴相處過程中，他的的哪一些行為會讓女生格外有安全感時，阿Sa二話不說表示：「就男朋友開車的時候，他可能前面會有一個東西，這可能會讓車跳一下，他會這樣提前壓住，然後我就會覺得很有安全感。」原來男生這一個小動作已經讓她感到有安全感。

而講道在男女之間表達好感時，怎樣的表白說話是準確不會出錯的，而阿Sa則比較直接:「我通常都是先忍不住要說的那個人，就是說『你覺得我們現在是在一起了嗎？』」出乎大家意料。

阿Sa在表白的時候不會轉彎抹角。（影片截圖）

另外，因為在節目中有素人男嘉賓的人設太完美了，讓阿Sa覺得不真實，認為這種太完美的男生其實背後可能更可怕：「我就覺得太美好了，太完美了。有那麼美好的東西的嗎？因為大部份男生不知道為什麼，就是這樣一開始都很好的，這除了他（男嘉賓）有小孩以外，他整個人的個性﹑行為，你還沒有看過他不好的地方。」言語中釋出太美好的愛情，反而會不真實的。

阿Sa認為太美好的男人，反而會不真實。（《遲到的戀人》微博圖片）