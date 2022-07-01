燦爛的前行｜楊丞琳爆同好友拍吻戲乾嘔　潘瑋柏：真的太熟了

內地戀愛真人騷節目《燦爛的前行》大受歡迎，而在最新一集討論到「為什麼好朋友很難變成戀人？」時，而身為嘉賓的楊丞琳則表示對她來說從友情變愛情其實不太可能，更舉出同好朋友潘瑋柏的例子，自爆二人在拍攝劇集《不良笑花》一場吻戲時，二人在吻後都忍不住「乾嘔」，這一些自然反應已經代表二人是不可能發展成戀人關係。

楊丞琳在節目中談「為什麼好朋友很難變成戀人」話題。（影片截圖）

在最新一期節目中，因為有素人嘉賓以談戀愛為名行兄妹關係之實，討論到「為什麼好朋友很難變成戀人關係」的問題，在場嘉賓楊丞琳則表示其實自己身邊有關係很好的異性朋友，但如果要同對方牽手或擁抱就會覺得不太舒服，而這種不舒反應可以知道其實是不可能發展成戀人關係的，她則自爆舉出例子，表示同好友潘瑋柏當年拍攝劇集《不良笑花》的小故事：「我跟潘瑋柏非常的好，然後我們一起演情侶，他是唯一一個喊「咔」，我會乾嘔的人，我們兩個人吻完各自乾嘔。」強調同對方是不可能的。

而她事後亦在微博貼文叫大家想一想：「請你閉着眼想像，這個好朋友和你有親密舉動時，你是否想乾嘔，如果是，你們就是絕對不可能，例如，我和潘瑋柏。」

楊丞琳舉出同好友潘瑋柏的例子。（影片截圖）

二人拍攝吻戲相當尷尬。（影片截圖）

對於楊丞琳在多年後自爆拍攝《不良笑花》吻戲時的趣事，有網友就翻查她在早年接受談話性節訪問時，當時節目組就致電潘瑋柏詢問拍攝吻戲趣事，原來他當時都覺得太尷尬：「因為真的太熟了，熟到就是有一點真的要拍吻戲的時候很緊張，因為通常像接吻跟女朋友的話也都是，在家裡或是沒有人看到的地方，當十幾二十個人圍着你看的時候，其實很尷尬，所以我覺得在拍的時候格外地緊張。」而當時楊丞琳亦強調這一場吻戲是她整部戲最大的考驗。

二人因為太熟悉，拍攝吻戲相當尷尬的。（影片截圖）