遲到的戀人｜男友出軌被阿嬌發現　阿Sa親見偷食畫面 :剛入行男友

近年內地流行戀愛類綜藝節目，而近日阿Sa（蔡卓妍）則首次參加《遲到的戀人》大談感情事，當中講到出軌問題的時候，她則分享自己的親身經歷，不禁令人聯想起她口中所講的前男友是不是就是前夫鄭中基？

阿Sa首次參加戀愛類綜藝節目。（影片截圖）

在節目中講到「朋友對象出軌你會告訴他／她嗎？」這個話題的時候，阿Sa則認為要看人，因為她曾經嘗試過告訴身邊女性朋友，她的男朋友出軌，沒想道該女性朋友事後竟然怪責她，令她覺得非議所思：「這個我覺得還是要看人的，我以前真的有跟我很好的朋友說，結果她就生我的氣。就覺得你為什麼要說我男朋友的壞話，然後也告訴了那個男生，我變成了他們的敵人，就你知道有一些女生，她就是喜歡渣男，她就是覺得我這樣愛才轟轟烈烈，如果是那種的朋友我就寧願不說。」

阿Sa大談自己的經歷 。（影片截圖）

除了分享朋友的經歷之外，阿Sa亦不介意分享自身經歷，原來她在剛入行時某任男朋友出軌一事，令她難以忘記：「就我剛剛入行時候，那時候有一個男朋友，就阿嬌也認識的。然後有一天，我就打電話給我那個男朋友，打了很久都沒接，結果晚上的時候就阿嬌看到我就感覺（想說不能說）對，就她想說不說的狀態，結果她也跟我說了，就說那個男生現在在跟另外一個女生在約會，然後我說：『吓，真的嗎？』然後她說我帶你去，她就帶我去了，然後門一打開，我就看到那時候的男朋友跟一個女生在一起了。」阿嬌的行為，讓在場的女星柳岩都驚嚇，直言她果真勇猛。

阿嬌果真勇猛。（鍾欣潼微博圖片）

聽阿Sa口中所講的這一位男朋友，不禁令人聯想起是不是前夫鄭中基。因為阿Sa入行後第一位承認的男朋友就是鄭中基，雖然二人的戀情在2009年遭到曝光，不過早在2004年男方將女方的英文名紋在手臂上時，其實二人已經秘戀多時。及後在2010年二人被發現早已在洛杉磯註冊結婚，原來他們在2006年已經結婚，不過在2010年他們開記者會坦承婚事的同時，亦宣佈離婚令不少人非常驚嚇。

阿Sa口中的前男友是不是鄭中基？(視覺中國)

當時傳出他們離婚的原因是男方被阿Sa發現他同異性約會，而引起她不滿，令這一段婚姻出現裂痕。事實上，在他們未宣佈離婚前，鄭中基曾與多位女性傳出曖昧關係，甚至有媒體捕捉到他曾帶一位年輕女性回家，二人在家中有不少親密接觸，隔日男方就用保母車護送年輕女性回其住處，而這一段時間阿Sa則在內地工作的。雖然不知道阿Sa口中的前男友是不是鄭中基，不過實在有太多吻合地方，所以才令人有此揣測。

2010年開記者會坦承婚事的同時，亦宣佈離婚。（視覺中國）