網紅瑜珈教練周慧賢突然失蹤　疑隨一男子乘升降機離開寓所

網紅瑜珈教練周慧賢（Aqua）不時在社交平台上載日常瑜珈照片及生活照，但Aqua失蹤一事今日（30日）在網絡上流傳，Aqua原定今日凌晨出發前往美國進修，但昨晚開始與家人失去聯絡，家人報警求助。



網絡上亦有尋找Aqua的post (fb圖片)

Aqua原定今晨前往美國進行為期3個月的瑜珈深造課程，Aqua的爸爸曾向《香港01》表示昨日（29日）下午約4時與Aqua見面時並無異樣，但到晚上再與Aqua聯繫時已經失去聯絡。今早再登門尋找時，發現Aqua的行李原封不動放在屋內，家人再致電航空公司了解亦沒有Aqua的上機紀錄，Aqua爸爸表示Aqua很重視今次的進修，不會無故失蹤，令家人擔心不已，立即報警求助。

Aqua爸爸翻查過Aqua深水埗寓所大廈的閉路電視，發現Aqua於昨日下午4時40分與一名疑似Aqua前男友一同乘升降機離開大廈。警方曾向Aqua前男友了解事件，對方聲稱對此事亳不知情，而Aqua媽媽亦與黃大仙警方聯絡，因為Aqua數月前因為被前男友要脅而報案，Aqua的家人亦呼籲市民協助留意Aqua的下落。網絡上仍然有大量的人留意到這則新聞及轉發消息 ，但亦有不少網民偵探上身，亦有不少網民偵探上身，試圖幫手搵人。

Aqua爸爸翻查過Aqua深水埗寓所大廈的閉路電視，發現Aqua於昨日下午4時40分與一名疑似Aqua前男友一同乘升降機離開大廈 (fb圖片)