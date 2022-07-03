薛凱琪曾不喜歡自己的臉鮮有拍照　自認易落淚體質：我是花灑

薛凱琪（Fiona）最近因內地綜藝節目《乘風破浪3》話題不斷，幾乎每個星期都會登上微博熱搜，深受網友喜愛。近日，她接受內地媒體《會火》專訪，分享參加節目的感受，回應網友問題。



Fiona接受《會火》專訪。（視頻截圖）

自參加節目以來，「薛凱琪好美」的話題經常引起網友熱議，雖然Fiona在8月即將年滿41歲，但無論皮膚、身材她都keep得相當好，因此不少網友笑言她參加了「滿40減20的活動」，依然如同20歲一般。對此，Fiona表示網友太客氣：「中學生的我還有大學的我，其實不太喜歡我自己的臉，因為太圓了，所以讀書時代的我很少拍照，還箍牙了。」Fiona續指道，小時候想做成年人，成年人的時候又想做小朋友，所以小時候不會心想記得那麼腫的臉，但現在要感謝小時候的自己忍了那麼久：「怎麼那麼多年，什麼都開始縮水的時候，就是恰到好處。但是吧，我覺得心態也有它的幫助。」

Fiona的樣貌時常引起網友熱議。（instagram@physit）

《乘風破浪3》播出7集，幾乎每一集Fiona都會落淚，她打趣稱自己是「花灑，眼淚天天墜落」，但現在大部分的落淚都是堅強的淚，因為覺得很多東西很感動，所以才會哭，Fiona無奈表示：「人不知道過了什麼年紀之後，覺得什麼都很感動，你就會發覺什麼很多東西都很難得，因為我覺得我是更加地懂得去享受生活給我的每一個緣分，我覺得什麼都很美，都很漂亮。」

Fiona在最新一集節目中，因劉戀被淘汰變大喊包。（微博圖片）

在訪問的尾聲，有一位喜歡了Fiona 15年的女粉絲Olivia特別為她錄製了一段視頻，希望她盡情享受舞台，玩得開心，並感謝Fiona出現在自己的生命裏，成長路上的每一步都有她的痕跡，令Fiona非常感動，又忍不住哭了。原來這位粉絲由4、5歲開始唱Fiona的歌，因覺得可愛，所以Fiona讓公司聯絡了這位粉絲，此後幾乎每場活動、演唱會都有Olivia的身影，如今在英國讀書的她，也會偶爾與Fiona聯絡，分享近況，得知她成績優異，Fiona也大感驕傲，自認可惜無辦法與個個粉絲都可以近距離接觸。對此，不少網友都紛紛留言道：「薛凱琪最吸引我的，她很真誠」、「fi真的是個很美好的人」、「fifi，生活因你而明亮」等。