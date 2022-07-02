夏娃的醜聞︱徐睿知誇張造型負評不斷　綠色眼影硬闖葬禮超出戲

徐睿知上月帶着《夏娃的醜聞》回歸，她更大開尺度，上演19禁床戲，充分展示出復出的決心。不過劇迷對她如此大陣仗的回歸反感，不受大眾歡迎外，肉搏戲也顯得十分尷尬。此外，徐睿知於劇中的浮誇造型也多次成為熱話，但負評反應居多。



自《夏娃的醜聞》開播以來，徐睿知的造型已多次因過於誇張而惹來熱議。觀眾表示雖然理解徐睿知的角色帶點詭異風格，出場必須成為全場焦點，可是她的造型經常令人一秒出戲。繼之前穿着綠色浮誇晚裝出席情夫正印妻子的女兒生日會後，這次徐睿知塗上藍綠色眼影出席葬禮，因而登上了韓國討論區。網友直言覺得劇組太刻意把徐睿知打造成洋娃娃風格，可是卻造成了詭異且格格不入的反效果，藍綠色眼影更是一直令人聯想起《愛麗絲夢遊仙境》中的「紅心王后」。

劇迷笑言徐睿知的藍綠色眼影一直令人聯想到「紅心王后」。（劇照）

對於徐睿知已幾次因劇中造型而登熱話，網民質疑劇組只是想利用輿論宣傳《夏娃的醜聞》，而非靠劇集自身的故事，浪費了演員的好演技。此外有人提出大眾原本對徐睿知的復出已不抱期望，但劇組仍堅持不換角，認為劇組只是借女主角的醜聞炒熱度，反倒令徐睿知的形象再毁掉得更徹底。

徐睿知之前穿着的綠色浮誇晚裝已曾惹來熱議。（劇照）

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徐睿知和朴秉恩共渡了激情的一宵。（tvN）

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