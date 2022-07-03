聲夢傳奇2｜後樓梯歌后李茵彤8分被Foul　任暟晴獲內地博主睇好

《聲夢傳奇2》昨晚八點半於翡翠台播出第四集。六位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）派出第二輪學員，分別為江廷慧Vivian《Dangerous Woman》、陳昊廷Timothy《你瞞我瞞》、文佐匡Sean《Why You Gonna Lie》、李茵彤Desta《屈機》、蕭呈謙Nicole《You Raise Me Up》、及彭家賢Zayden《愛與誠》。有「後樓梯歌后」之稱的Desta，雖然彈唱表現一向出色，可惜上台表演時因音準及感染力等問題，只獲得8/25盞綠燈，成第二位被淘汰學員。



李茵彤喊到扁晒嘴。

雖然輸了比賽、但Desta贏得友誼，進入危險區後，Crystal@XiX、Sabrina（趙紫諾）等先後前來送上慰問及擁抱，同獲8分的Crystal（梁芷菁）亦專程入房與Desta分享「僅得個位數成績」感受，二人又喊又笑。在無綫官方社交網播放的加長版中，先是Crystal感嘆：「我上一個係 23分呀，我得8分咋！」Desta聞言即伸出「淪落人之手」，邊與Crystal握手邊啼笑皆非謂：「我上一個都係23分喎！」二人說畢齊齊放聲狂笑，Crystal還邊拭淚邊大叫：「救命呀！」狀甚可愛。另一可愛代表是男學員Sean，Sean因不知如何安慰Desta，只好預備大量紙巾及送上手臂任Desta捶打，足證學員間感情要好。Desta事後感激導師Alan 外，還大爆評審舒文「外冷內熱」：「可以聽到舒文畀意見，我好開心；一開始面試時我又係好緊張，係舒文講咗啲嘢令我放鬆，佢仲畀多咗次機會我再唱。」

內地知名音樂博主耳帝讚Jasmine有「種子相」。

當得悉Desta成為第二位出局學員、在台側哭成淚人兼做出比心手勢的學員Jasmine（任暟晴），其兩首獻唱歌曲《一加一》及《玉蝴蝶》不但成功吸引網民關注，在YouTube亦暫時分別錄得11.1萬及17.4萬點擊，兩首歌曲累積點擊接近30萬。Jasmine還吸引了內地知名音樂博主耳帝關注，擁有逾1 ,400萬粉絲的耳帝上載了Jasmine兩首歌曲的合輯片段，留言正評：「今年選手中感覺有種子相的是這位任暟晴Jasmine，雖然很青澀，但聲音氣質很脫俗」。相關片段吸引了約 60萬瀏覽，雖有網民認為Jasmine唱功有待磨練，但普遍認為她有潛質：「唱的好，長的也漂亮，有前途」、「小小年紀唱歌舉重若輕，感情流露得好自然喲，而且形象亦很好」。亦有網民大讚《聲夢2》製作優質：「非常用心，評審到舞台都是頂級的投放。」