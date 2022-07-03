唐寧IG連環公開舊照　自爆拍戲與黃家駒離別爆喊：怕無法再見到他

現年40歲的唐寧不經不覺已經出道超過30年，童星出身的她雖然在大眾眼前長大，但「變樣」、「崩壞」等字眼從來未有出現在她的身上，現時已是兩小孩之母的她更依然是不少人眼中的「最強童顏」。



唐寧依然是不少人眼中的「最強童顏」。（Instagram：@leilakong1205）

近日她在Instagram上連環公開多張舊照，並用文字分享不為人知的趣事：「我小時候在娛樂圈度過了很多時間，我過去經常去不同的錄影廠去試鏡和拍攝， 有時我會工作很長的時間。 我很珍惜那段日子，它教會了我成年人如何工作，又教會我我如何去尊重他們的工作。」

唐寧8歲就出道做童星。（Instagram：@leilakong1205）

唐寧又公開一張她十歲時與Beyond已故成員黃家駒一同拍電影《Beyond日記之莫欺少年窮》的照片，她憶述當時拍一場與要移民的家駒離別的場面，飾演家駒妹妹的她拍完之後心情相當激動，不斷地哭，因為她怕無法再與黃家駒見面：「因為那正正是我的煞科戲，我捨不得和我這位戲中的哥哥道別，怕無法再見到他。在場的工作人員都笑起來，說不用哭，很快會再見！的而且確，我們很快在慶功的時候就再見面，只是想不到，那一次笑着說的『再見』，原來是不會『再見』。」

唐寧公開一張她十歲時與Beyond已故成員黃家駒一同拍電影的照片。（Instagram：@leilakong1205）

唐寧又分享自己中學時期非常喜歡參加學校課外活動，例如歌詠隊、銀樂隊和義工隊等等，又公開一張自己中學時期的照片，相中的她擁有留有一頭烏黑的長髮，與現在一樣的水汪汪的大眼，衣著打扮更與現時不少文青女神相若，獲不少網民力讚當時的她已經是女神級：「由細靚到大」、「好可愛」、「童星模樣跟現在當了媽媽都是一樣美」、「清純斯文」、「天生靚女」。

唐寧中學時期已經好有女神feel！（Instagram：@leilakong1205）

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