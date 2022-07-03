蕭亞軒被指鼻子變「巫婆鼻」　直播做豬鼻子力證天然：沒有就沒有

42歲台灣女歌手蕭亞軒（Elva）昨晚（2日）以頒獎嘉賓身份出席第33屆金曲獎，已五年未曾公開亮相的她一登場便成為全場焦點，不過卻被不少網民狠批外貌跌watt，又取笑她的鼻子像「巫婆鼻」，甚至與《千與千尋》的「湯婆婆」撞樣。



蕭亞軒昨晚驚喜亮相第33屆金曲獎。（LINE TV）

金曲獎2022︱蕭亞軒睽違五年宣布復出 網民明顯嚇親：巫婆鼻！

蕭亞軒於深夜公開一段於頒獎典禮前素顏上妝的影片，她的鼻子看上去明顯自然得多，沒有上妝後般突兀，令不少網民認為可能「巫婆鼻」與妝容有關。另外，她三年前在Instagram直播的片段亦被翻出，素顏上陣的她解釋雖然自己小時候曾經被舅舅撞歪鼻子，但僅承認自己有整過雙眼皮、打過激光、玻尿酸和肉毒桿菌：「Nothing else! 額頭要補打肉毒桿菌，反正我都承認有縫雙眼皮，那又怎樣？Everyone does this! Never lie!」

素顏的蕭亞軒鼻子看上去明顯自然得多。（Facebook：蕭亞軒）

蕭亞軒於深夜公開一段於頒獎典禮前素顏上妝的影片。（Facebook：蕭亞軒）

她甚至力證自己的鼻子無加工過而做出「豬鼻子」的動作：「我很討厭人家說我化妝化得那麼厚…有就有，沒有就沒有，Take it or leave it. I don't fuxking care. 你知道一個女生被講成這樣有多難受嗎？」

蕭亞軒三年前力證自己的鼻子無加工過而做出「豬鼻子」的動作。（IG圖片）

蕭亞軒激動澄清。（IG圖片）

對於經常被一班鍵盤戰士攻擊，蕭亞軒一度對鏡頭激動落淚：「酸民們可以離開了嗎？5年了！為什麼要一直來踐踏我？為什麼要傷害別人？我一直沒傷害別人。」