蕭亞軒被指鼻子變「巫婆鼻」　直播做豬鼻子力證天然：沒有就沒有

42歲台灣女歌手蕭亞軒(Elva)昨晚(2日)以頒獎嘉賓身份出席第33屆金曲獎,已五年未曾公開亮相的她一登場便成為全場焦點,不過卻被不少網民狠批外貌跌watt,又取笑她的鼻子像「巫婆鼻」,甚至與《千與千尋》的「湯婆婆」撞樣。



蕭亞軒昨晚驚喜亮相第33屆金曲獎。(LINE TV)

金曲獎2022︱蕭亞軒睽違五年宣布復出 網民明顯嚇親:巫婆鼻!

蕭亞軒於深夜公開一段於頒獎典禮前素顏上妝的影片,她的鼻子看上去明顯自然得多,沒有上妝後般突兀,令不少網民認為可能「巫婆鼻」與妝容有關。另外,她三年前在Instagram直播的片段亦被翻出,素顏上陣的她解釋雖然自己小時候曾經被舅舅撞歪鼻子,但僅承認自己有整過雙眼皮、打過激光、玻尿酸和肉毒桿菌:「Nothing else! 額頭要補打肉毒桿菌,反正我都承認有縫雙眼皮,那又怎樣?Everyone does this! Never lie!」

素顏的蕭亞軒鼻子看上去明顯自然得多。(Facebook:蕭亞軒)

蕭亞軒於深夜公開一段於頒獎典禮前素顏上妝的影片。(Facebook:蕭亞軒)

她甚至力證自己的鼻子無加工過而做出「豬鼻子」的動作:「我很討厭人家說我化妝化得那麼厚…有就有,沒有就沒有,Take it or leave it. I don't fuxking care. 你知道一個女生被講成這樣有多難受嗎?」

蕭亞軒三年前力證自己的鼻子無加工過而做出「豬鼻子」的動作。(IG圖片)

蕭亞軒激動澄清。(IG圖片)

對於經常被一班鍵盤戰士攻擊,蕭亞軒一度對鏡頭激動落淚:「酸民們可以離開了嗎?5年了!為什麼要一直來踐踏我?為什麼要傷害別人?我一直沒傷害別人。」