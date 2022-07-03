聲夢傳奇2｜「古蘇混合體」彭家賢大起底　原來同林二汶早已相識

無綫節目《聲夢傳奇2》昨晚（02/7）播出第4集，現況為六位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）以及林奕匡（Phil）每位導師分別派出學員作賽，每回合最獲得最少綠燈的參賽者會被淘汰。兩回合總結下來，暫時由趙紫諾（Sabrina）、彭家賢（Zayden）和江廷慧（Vivian），分別以23盞和22盞綠燈排在三甲位置。



彭家賢（Zayden）唱得好好。（《聲夢傳奇2》截圖）

昨晚（02/7）一集，彭家賢（Zayden）演唱了古巨基的《愛與誠》後，就連一向嚴格，畀評語直接，被稱為「最mean評判」的張佳添都說：「似古巨基、蘇永康混合體。」而且又碰巧張佳添當年曾替《愛與誠》唱demo（每首歌交歌手之前，會有人先唱一次模版），張佳添：「所以我好清楚首歌起承轉合嗰啲。」他更大讚彭家賢（Zayden）在聲線、形象、表達之上有古巨基、蘇永康的影子，彭家賢（Zayden）能從嚴格的評審之下得到高度評價，確實出色。

張佳添唱得仲好聽！（《聲夢傳奇2》截圖）

張佳添都讚彭家賢（Zayden）。（《聲夢傳奇2》截圖）

其實彭家賢（Zayden）開始唱歌並不是最近一兩年的事，從其IG上看到，早在2018年他已經以「EXPPA」樂團在街頭busking，或者大家經過尖沙咀海旁時也曾經親身感受過他的演出也說不定。

早年彭家賢（Zayden）以「EXPPA」樂團在尖沙咀海旁街頭busking。（IG圖片）

後來彭家賢（Zayden）變成了朗豪坊的駐場歌手。（IG圖片）

曾經入讀過「英皇娛樂演藝創意學院歌唱班」歌喉自然是「有返咁上下」，所以後來他就由街頭唱到入室內，變成了朗豪坊的駐場歌手。到了2021年，他亦去了參加ViuTV的《全民造星2》。

之後彭家賢（Zayden）又去了參加ViuTV的《全民造星2》。（IG圖片）

之後彭家賢（Zayden）又去了參加ViuTV的《全民造星2》。（IG圖片）

有趣的是，《全民造星2》的「面試官」也有林二汶在內。當時王貽興覺得彭家賢（Zayden）屬於「唱得兩嘴」之人，後來當林二汶問及為什麼他的自我介紹是︰「如果覺得我張相夠白癡就投票比（畀）我啦」，彭家賢（Zayden）解釋自己是一個傻氣的人王貽興就爆seed道︰「冇人有興趣理你私底下係咪戇X，係咪傻仔，你嘅事嚟嘅。你行出嚟嘅話，你似返粒星啊，如果唔係你真係X那星唔好過嚟啦唔該。」雖然一出場就夠晒話題，但彭家賢（Zayden）於《全民造星2》初期就被淘汰。

不過當時彭家賢（Zayden）表現就一般般。（《全民造星2》截圖）

點擊睇以前嘅彭家賢，佢同林二汶見過面㗎：