林二汶粉絲7千字控訴偶像　極度失望：上完TVB返大陸發展

歌手林二汶早前由ViuTV轉投無綫（TVB），近日為香港回歸25周年演唱《中華頌》，曲、詞及監製都由她一手包辦，她更表示一直對國樂深有興趣，此番言行終於惹來歌迷反彈。有忠實粉絲於Facebook寫了7000字表達對林二汶的失望，指林二汶已捨棄初心，他說：「一班係對你講忠言既fans，一班係永遠只會讚你既觀眾，你今日係唔係想同我講你揀左後者？乜你林二汶，原來只係想要呢啲咁shallow嘅嘢？」



林二汶粉絲寫下7000字控訴偶像變質。（IG@lam2）

該位男粉絲Jackson透露由17歲已經是at17的粉絲，多年來均買碟並到場力撐林二汶，每次林二汶搞演唱會均會買兩場支持。Jackson憶述2015年已與林二汶結緣，因多次出現而令林二汶認得出他。林二汶曾托當時的伴侶送波鞋給他，更試過約他到家中飲酒相聚，Jackson坦言：「我受寵若驚到不得之了」，更坦言：「嗰晚應該係我人生最dreamy嘅一晚，而家諗返都覺得有啲難以置信。」

林二汶演唱《中華頌》。（節目截圖）

林二汶於2020年奪下叱咤樂壇我最喜愛的女歌手獎以及Chill Club「年度女歌手金獎」，事業迎上高峰，Jackson一直默默在背後支持。直至林二汶去年由ViuTV過檔TVB擔任《聲夢》導師，加上林二汶轉型做多棲藝人，他逐漸心生不滿。及至去年10月《Sing Dance音樂會》，Jackson入場後大感失望，他直言：「好差，好差，好差。你史上最差的演出，我唔明白點解又要唱多次《電影院禮儀曲》，即係嗰首：『唔該熄左你個電話喇』，然後下句要懶幽默地：『我地而家係黎睇show㗎』，which你係紅館已經玩過一次，夠皮啦，而且當時我都唔鍾意。但個啲兒歌medley，失戀K房組曲，加埋你以前試過但我覺得效果唔特別理想既棟篤唱，又係想點？點解會唱《講不出聲》？最最最最最令人不可思議既係，點解平安夜我會聽到農曆新年串燒歌？『每個大街小巷』？同一晚，達明係對面海伊館唱緊《今天應該很高興》。」

林二汶《最後的信仰》。（MV截圖）

Jackson氣憤不已得當場爆粗，他說：「睇到一頭霧水，然後在一個完全冇Message和冇內容的歌單下，你用《最後的信仰》作結。我嬲到X街，起身時講了一句X你老味，嚇親旁邊一個完全唔似你Fans既人。 」

林二汶擔任TVB《聲夢》導師。（TVB截圖）

Jackson認為認為並非要林二汶成為盧凱彤、黃耀明、何韻詩等人，但他指林二汶近年不但公開表示愛中華，開Facebook Live更有「Hea唱」之嫌，連音樂人本職都做不好，才如此氣憤。「你上TVB之後啲人就話你將來就會返大陸。做自己音樂堅持左二十年，你中文而家叻過我，你應該聽過咩叫千年道行一朝喪？」另外，他呼籲林二汶盡快捨棄宗教信仰：「你個位咩師尊財神爺，神棍嚟㗎！」

Jackson不忘總結道：「呢七千字，其實我本來大可以shorten as『收皮』兩個字，但我冇咁做，有啲地方我講得好狠，但我唔係衝口而出，我唔係魯莽，我有考慮過幾時要講得過界啲。」最後Jackson指若林二汶不計前嫌，願意與對方和好，他說：「最後最後，我的老師提點我，要謙卑，隨時下個墮落的就是自己。我欠你一杯whisky on rock，他日我哋可以不計前嫌嘅，我請返你飲。」帖文至今已引來1.7萬讚好。

點擊睇粉絲全文：