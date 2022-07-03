周杰倫深夜IG發文「哥要出來了」 網大喜：示範一下什麼才叫金曲
撰文：聯合新聞網
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第33屆金曲獎頒獎典禮2日晚上圓滿落幕，而將在7月15日推出新專輯的周杰倫，深夜祝賀所有得獎者，還不忘喊話預告「哥要出來了」，讓網友期待不已。
周杰倫深夜在IG發文寫道「恭喜金曲獎的朋友們，讓大家再慶祝個幾天」，接著就預告「後面哥要出來了」，順便宣告新專輯即將推出，更自豪表示「 金曲獎最多的男人」。
周杰倫除了在IＧ上發文外，原來也在Facebook裏發了一段影片。
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結果釣出五月天的阿信留言「我想要看你的所有獎盃合照」，其他網友也直呼「等著哥新專輯拿獎拿到手軟」、「哥 華語樂壇的交通需要你來指揮」、「明年獎都是哥的」，就連PTT上網友也在討論，「回來拯救華語歌壇了」、「發專輯 示範一下 什麼才叫金曲」。
上次出專輯已係6年前 點圖看更多周杰倫一家照片：
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