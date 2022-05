「亞洲天王」周杰倫(Jay)本月6日在IG宣布太太昆凌(Hannah)誕下第三胎,更貼出女兒照片並寫道:「母女兩位都辛苦了 @hannah_quinlivan Thank God for this beautiful gift! 」而正在坐月的昆凌亦趁昨日「520」曬出產後首張自拍照,相中的昆凌瞪大對眼望實鏡頭,尖尖的下巴尤其搶鏡,雖然她還加上雀斑Filter,但仍然遮不住令她顯得元氣滿滿的紅潤膚色。到了今日,周杰倫更在限時動態中曬出與老婆的合照,閃盲一班「單身狗」。

