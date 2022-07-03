倪匡離世｜智慧老人曾中電話騙案　親撰經過自嘲「蠢得不得了」

一代才子倪匡今日（3/7）離世，享年87歲。倪匡成為作家後憑《衛斯理》系列而成名，與金庸、黃霑及蔡瀾，被喻為「香港四大才子」，老年更獲得「智慧老人」之稱號。不過，智慧老人也曾老貓燒鬚，2015年他曾在香港報章親自撰文，描寫自己墜電話騙案的經過。

倪匡是著名作家。（視覺中國）

倪匡表示自己當時收到電話，對方自稱是某某教授，由於倪匡很欣賞這名教授，但見面不多亦認不到對方的聲音所以不虞有詐。雖然是電話騙案，但對方並沒有要錢，反而指自己身患重病，想將自己平生作品出一個作品集，並會派自己學生到倪匡家中相討事宜，倪匡為幫自己老朋友作出一番心意，拍心口應承。

電話收線後，好快那位「學生」便登門，其帶同一位表弟。倪匡邀請他們入屋詳談，但過程中倪匡愈覺奇怪，「學生」很多時含糊其詞，加上表弟不停在旁拍攝他們談話的情景，不過倪匡並沒有道破，一直與他們交談過多小時，最後二人起身告辭兼合照留念，更問倪匡想要幾位老朋友的舊電話，倪匡此時已肯定自己「中伏」，當然是含糊拒絕。事後倪匡在報章撰文描述事發經過，自嘲自己「蠢得不得了」。