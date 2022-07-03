倪匡離世｜智慧老人曾中電話騙案 親撰經過自嘲「蠢得不得了」
撰文：黃梓恒
出版：更新：
一代才子倪匡今日（3/7）離世，享年87歲。倪匡成為作家後憑《衛斯理》系列而成名，與金庸、黃霑及蔡瀾，被喻為「香港四大才子」，老年更獲得「智慧老人」之稱號。不過，智慧老人也曾老貓燒鬚，2015年他曾在香港報章親自撰文，描寫自己墜電話騙案的經過。
倪匡表示自己當時收到電話，對方自稱是某某教授，由於倪匡很欣賞這名教授，但見面不多亦認不到對方的聲音所以不虞有詐。雖然是電話騙案，但對方並沒有要錢，反而指自己身患重病，想將自己平生作品出一個作品集，並會派自己學生到倪匡家中相討事宜，倪匡為幫自己老朋友作出一番心意，拍心口應承。
電話收線後，好快那位「學生」便登門，其帶同一位表弟。倪匡邀請他們入屋詳談，但過程中倪匡愈覺奇怪，「學生」很多時含糊其詞，加上表弟不停在旁拍攝他們談話的情景，不過倪匡並沒有道破，一直與他們交談過多小時，最後二人起身告辭兼合照留念，更問倪匡想要幾位老朋友的舊電話，倪匡此時已肯定自己「中伏」，當然是含糊拒絕。事後倪匡在報章撰文描述事發經過，自嘲自己「蠢得不得了」。
倪匡離世｜曾演倪匡得意之作《衛斯理》 劉德華：深感遺憾倪匡離世｜倪匡身患多個疾病 患皮膚癌唔肯去做化療：死咗一大半倪匡逝世｜與太太拍拖4個月閃婚 倪匡︰將我之後日子都用來陪佢倪匡離世｜16歲為理想輟學參軍 來港成作家奠定一生成就倪匡離世｜楊天命等名人發文悼念 陶傑：大腦最清醒的人倪匡逝世 | 《今夜不設防》訪問無數巨星 「冇性冷淡女人」成名句