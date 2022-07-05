蔡卓妍通過《乘風破浪3》重拾舞台信心　鍾欣潼瘦身成功減磅10kg

Twins最近因參加《乘風破浪3》而話題不斷，人氣更上一層樓，最近兩人接受內地媒體《新浪》的「友情研究所」訪問，大談參加節目心得。



Twins在《乘風破浪3》玩得好開心。（Instagram@choisaaaa）

卓妍（阿Sa）透露，其實節目組前兩季已經發出邀請，但自覺兩人很懶，且本身就是一個組合，所以沒有參與，今次之所以加盟，也是因為疫情的緣故，很久沒有在舞台上表演，很久沒有感受過現場觀眾這樣的氣氛，加之之前聲帶有受傷，令她失去了在舞台上面的信心，現在通過節目，可以慢慢找回來。

阿Sa在17年時曾經聲帶受傷。（IG截圖）

據悉，節目已經完成五次公演錄製，Twins都大感好玩，鍾欣潼（阿嬌）表示：「挺好的，我也就是來調整心態跟減肥的，目前已經瘦了20斤（10kg）。」被問及「如果同其他姐姐發生衝突，最有可能的原因是什麼」時，阿Sa一本正經地回答：「不讓我吃飯跟睡覺吧。」她解釋道，如果在飢餓的狀態下，脾氣就會不好，所以手袋內長期備有零食。

阿嬌通過節目已經瘦了10kg。（視頻截圖）

早前阿嬌曾經透露，自己減肥時，阿Sa會在旁邊大吃大喝，阿Sa笑言自己有時也會躲開，但有時真的無辦法，內心只好想：「那麼多年了，忍一忍就過去了。」除此之外，阿Sa自爆每次吃東西都會弄髒衣服，甚至會濺到阿嬌身上，令她也大感無奈。

阿嬌食嘢要口水肩。（微博@鍾欣潼）