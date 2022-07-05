紙房子：韓國篇︱金智勳人稱「雕塑美男」　魅力腦性男IQ達150

觀眾對Netflix《紙房子：韓國篇》的評價兩極，但自開播後話題度不減。除了「最美人質」李主儐備受關注外，與她組CP的「丹佛」金智勳也因帥氣外貌和單純性格而備受討論，海外人氣直線上升。



金智勳首爾出身，為了演「丹佛」他花了不少心機練習方言。（劇照）

1981年生的金智勳今年已41歲，2002年通過《Loving You》出道，由於五官深邃而獲得「雕塑美男」之稱。金智勳拍過的作品多於30部，由於主要參演日日家庭劇為主，包括代表作《師奶愛鬥大》和《我係張寶利》等，因此韓國國內知名度遠超海外。直至前年一部《惡之花》，金智勳憑「白熙成」真身一角進一步打開海外知名度，他在劇中兇殘的形象令人毛骨悚然，有別他經常飾演的富二代或檢察官等。有指他當年為了角色一次減去10KG，為作品犧牲不少。

金智勳於《惡之花》中的表現出色，成功搣甩他以往富二代的斯文形象。（劇照）

金智勳以演員出道前，曾在SM娛樂渡過了一段練習生時間，東方神起允浩和JYJ金俊秀也是他的同期。Super Junior利特曾在節目上爆料指，公司曾有計劃打造一隊高學歷的韓版F4並以金智勳為首，但可惜4人的唱功都不合格，計劃才告吹。金智勳也曾笑言過要是沒有離開公司的話，他現在有可能會是Super Junior的一員。

金智勳曾與東方神起是同期練習生，因唱功差而轉以演員出道。（KBS）

點撃睇更多金智勳IG帥氣照：

+ 13

金智勳除了集外貌、身材和演技在一身，他原來更是IQ達150的高材生。金智勳除了自少愛閱讀，小學和初中的成績從來沒有跌出三名外，考上亞洲大學心理學系的他更是4年都獲頒全額獎學金，絕對是學霸一名。充滿知性美的一面與《紙房子：韓國篇》「丹佛」低學歷又魯莽的設定完全不同，難怪劇迷都覺得戲外的金智勳相當有魅力。

金智勳的外貌及身材遺傳自父母，他的胞姐也是選美出身。（IG/@jiraishin99）

點撃睇更多《紙房子：韓國篇》高清劇照：