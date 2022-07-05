《乘風破浪3》《披荊斬棘2》交叉錄製導演互鬥？　揭兩者製作內幕

內地綜藝節目《乘風破浪3》播出後爭議不斷，雖然30位女藝人大受歡迎，但製作方面遠比不上前兩季，選歌、服裝等都差強人意，早兩日導演吳夢知在微博發文記錄日常，當中透露了不少工作細節，引起網友熱議。



Twins、吳謹言、王心凌等演唱《星星點燈》因改詞遭原唱鄭智化狠批。（微博@乘風破浪）

吳夢知在文中講道，《乘風破浪3》與《披荊斬棘2》在交叉錄製，另一位導演果果要求她去《披荊斬棘2》開13小時製作會議，作為交換，吳夢知讓果果負責《乘風破浪3》綵排調整：「今天她確實來了，但帶了一群導演，吹著空調、吃著《姐姐》劇組的飯、霸著會議室，繼續開《哥哥》的策劃會。」其後，吳夢知又發長文感嘆：「在資本和數據主宰一切的世界裡，還有『創作』嗎？還有『星辰大海』嗎？個體，終究太微渺小。」接連發完這兩條後，吳夢知註銷了個人微博。

吳夢知曾擔任《乘風破浪的姐姐》第一季以及《披荊斬棘的哥哥》的總導演，果果是《乘風破浪》的執行總導演和執行製片人。而在去年11月，內地媒體《人物》曾訪問過吳夢知，這篇報道也被網友翻出，加之她在微博的發文，更加令大眾發現兩檔節目的立意差別，以及男女藝人的分別。

《披荊斬棘的哥哥》受歡迎程度高過《乘風破浪的姐姐》。（微博@披荊斬棘）

對於做完《姐姐》做《哥哥》，吳夢知自覺做不到，首先，她不了解男生；其次，男生與女生是完全不同的世界，她找不到男生來做這件事的驅動力；第三，如何做一個不同的節目也是問題，依照《姐姐》的模式再做一次，換成男生肯定不成立。

吳夢知指出，女性大都是向內進行自我探索的，要變成更好的自己，她們的挑戰和天然的困境就在那裡，但男性沒有這個困境，他們大都是向外擴張的，他們也不缺舞台。

「大灣區五人組」相當受歡迎。（微博@披荊斬棘）

早在《披荊斬棘的哥哥》播出時，很多男藝人都表示自己不訓練、不會哭，吳夢知也只能努力讓他們改變。她解釋道，哥哥們的選角過程比姐姐難很多，女性很積極，就是想來，太好了，多少年就等這個舞台。但哥哥不是，要不停地溝通，說服過程極其漫長，不是一上來就鬥志滿滿。

點擊下圖《披荊斬棘2》路透相：

+ 4

由《披荊斬棘2》開始錄製至今差不多一周時間，已經多次登上微博熱搜，被不少網友指《乘風破浪3》尚在播出，現在就開始宣傳《披荊斬棘2》，製作方實在太偏心，對於吳夢知的發文，大家也紛紛留言道：「叫啥披荊斬棘的哥哥啊 叫順風順水的哥哥還差不多」、「芒果忘了初心」、「有沒有一種可能，根本不是導演組的選擇，而是市場的選擇」等。

點擊下圖睇Twins初舞台：

+ 6

點擊下圖睇Twins靚相：