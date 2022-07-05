龔俊做肌男力量感爆棚　網友激讚：內娛頂級帥哥

去年憑古裝劇《山河令》而紅遍大江南北的龔俊，其除了有花美男的外表之外，原來還是一位肌男。近日，他就在微博上貼多張超精壯的身材自拍照，六舊腹肌﹑鯊魚線線條相當明顯，讓不少網友相當驚訝，更封他為新一代的「行走的荷爾蒙」代表人之一。

龔俊因為《山河令》而紅遍大江南北。（劇照）

作為花美男龔俊的長相非常俊俏，五官精緻﹑濃眉大眼，而且皮膚白皙，給人一種無害的感覺，深受網友的喜愛。而一向自律的他有健身的習慣，更因此練就了一身好身材，眼見他上貼多張自拍照可見，精壯的肌肉線條相當吸睛，特別是六舊腹肌粒粒分明，線條流暢顯見，另分布在兩肋部位的「鯊魚線」（學名：前鋸肌）亦相當明顯，好身材為視覺上帶來了衝擊力，完全突顯了「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的效果，男人味盡現讓不少網友激讚他為「行走的荷爾蒙」，魅力十足直言其是「內娛頂級帥哥」。

龔俊身材精壯。（龔俊微博圖片）

龔俊除了在外表上給人一種力量感之外，在影視作品或綜藝節目上，他亦展現了男友力，就好似在《極限挑戰》中，無畏地從高樓外牆攀爬，體驗消防員救人的工作，拼盡全力去嘗試讓網友們激讚。另外，在劇集《你好，火焰藍》中扮演消防員，展現無畏無懼的精神，令大家眼前一亮。

易烊千璽﹑楊洋﹑白敬亭亦是「穿衣顯瘦，脫衣有肉」代表人物。（微博圖騰）

事實上，內地同時擁有花美男外表與壯碩身材的男明星不少，而楊洋﹑白敬亭﹑易烊千璽就是代表人物，他們在多部作品中亦展現男人味魅力，就好像《榮耀桌球》﹑《你是我的城池營壘》﹑《特戰榮耀》﹑《全職高手》等，深受網友的喜愛。