王祖藍對《聲生不息》迴響大感意外　談中港文化交流：我是推銷員

王祖藍最近參與了不少慶祝香港回歸25周年的節目，繼在《人民網》的短視頻節目《信•物》擔任推薦後，又錄製了由北京青聯 、港澳青年北京匯與網易文創共同推出的京港雙城系列專題片《京港生活》，講述雙城生活。



祖藍近來參加了不少關於香港回歸的節目。（微博@王祖藍工作室）

由香港無綫電視（TVB）與內地芒果TV聯合舉辦的音樂綜藝《聲生不息》自播出後引起很大迴響，祖藍更全程參與策劃，大談製作初衷：「其實我從到內地發展開始，一直都很想做能推廣香港各種文化的事情，老實說，我非常非常的意外，就是全球華人的感情，都因為這個節目聯繫起來了，因為沒有一個節目是香港TVB跟內地同步播，我想不到全球影響了一個這麼大的港樂風潮。」

祖藍稱自己也很意外《聲生不息》會引起如此大的迴響。（視頻截圖）

1997年10月1日，祖藍首次到北京，他憶述道：「真的感受到北京人民的熱情，他們會預備很多餃子招待我們，然後阿姨就跟我說，你繼續吃啊，夠不夠，吃了一碗又一碗，不夠的，打開冰箱，全是餃子。」因此，在2000年祖藍讀大學期間，他擔任團長，帶了一些小學生到北京交流，之後還獨自停留了一段時間，學習傳統文化京劇。祖藍續指道：「我在全國各個城市我現在都很好，北京也是非常非常適應，我經常在我們公司的宿舍住，我自己基本上都一個人自己點外賣，不用同事幫忙。」

祖藍曾在北京短暫學習京劇。（視頻截圖）

近年來，祖藍參與了不少內地與香港交流的節目以及主持，談及箇中意義，他坦言：「我就是一個推銷員，我就是一個服務員，我希望服務香港，服務國家，我覺得祖國好，我就很想告訴香港年輕人都來內地，內地有什麼好，我想歡迎內地的朋友到香港來看看，就想告訴大家香港有什麼好，凡是我們經歷過那個地方的好，我們就想推薦給其他人，我還會繼續，我覺得是自己的一個使命。」

祖藍謙稱自己是兩地文化之間的推銷員。（視頻截圖）

片尾，祖藍感歎道：「真的那句話，有國才有家，雖然大家都經常聽，但是現在再聽《東方之珠》的時候，海風吹拂了五千年，每一滴淚珠彷彿都說出你的尊嚴，就是我再聽這首歌，我不知道為什麼我想哭。我很希望，我們香港繼續珍惜積累下來的各種各樣的好，然後在祖國的支持下，我們可以把這個好，翻倍地變得更好更好，兩地都是一家人，我們一起，讓我們香港可以貢獻國家，在世界上面，讓這顆東方之珠真的可以發出更耀眼的光芒。」

祖藍希望香港能夠發出更耀眼的光芒。（視頻截圖）