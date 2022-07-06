羅志祥將再登蛋開騷　一波三折先傷舊患成員又確診無阻復出決心

台灣男歌手羅志祥（小豬）兩年前被爆出與內地網紅周揚青情盡，更有大量的出軌證據力證，而小豬在內地亦被評為劣質藝人，看來復出無望。小豬回台灣後沉寂了兩年，在去年年底終於在台灣的倒數舞台上出現，其後更出席了金曲頒獎禮作嘉賓，正式為他在台灣後出鋪路。

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早前小豬亦公布將會在7月登蛋，再次舉辦個人演唱會。演唱會在即，小豬亦加強訓練，為星期六（9日）的演唱會做好準備，昨日（5日）驚傳小豬緊急送院的消息，原來小豬在魔鬼式訓練時，因過度的加強訓練而觸發了左腳的舊患。經理人表示小豬經過治療後傷患已經康復了很多，而且「拍心口」保證不會影響演唱會的表現。

羅志祥在IG公佈自己7月攻蛋 (ig@showlo)

台灣的疫情嚴峻，每天都有數萬人確診，不少的藝人都選擇延期或取消個唱，但小豬仍然堅持舉辦個人演唱會。今次小豬的復出演唱會，除了左腳受傷外，舞蹈員亦相繼確診，未知會否影響到時演唱會的出場。

小豬的復出演唱會，除了左腳受傷外，舞蹈員亦相繼確診，未知會否影響到時演唱會的出場 (ig@showlo)

其實今次小豬的復出演唱會一波三折，先是疫情反覆，再來是小豬受傷，再加上舞蹈員相繼確診。最後是今次小豬的演唱會銷情慘淡，未有售罄及加場，對比起以前的他的票都會被秒殺，其實是否暗示著小豬應該先不要急著復出，再等一下下才復出比較好。