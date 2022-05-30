台灣hito頒獎禮羅志祥宣傳演唱會　韋禮安成大贏家陳芳語火辣演唱

台灣樂壇的《hito流行音樂獎頒獎典禮》，最近兩年因為疫情嚴峻而停辦兩年，今年疫情雖然仍算嚴重，但仍然強勢舉行，前晚（28日）頒獎禮假台北小巨蛋舉行，當晚集結炎亞綸、畢書盡、陳芳語、羅志祥、Karencici、宋念宇、韋禮安、艾怡良、徐佳瑩、彭佳慧、戴愛玲、李玖哲、TRASH、九澤CP等歌手演出。

《hito流行音樂獎頒獎典禮》 (影片截圖)

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2020年因為感情問題而導致形象破滅的羅志祥於去年年底開始舖路復出，先在跨年活動上「試水溫」，然後日前亦在hito流行音樂獎頒獎典禮擔任開場嘉賓，一連串表演三首經典金曲《TRAP GAME》、《精舞門》、《鬧翻天》。羅志祥在日前的表演是為他在7月的小巨蛋演唱會的熱身，亦為自己吸回以前走掉的粉絲，羅志祥在演出後只簡單回應感謝大家的支持，接下來就7月9日在演唱會見。在這段時間羅志祥會先主力鍛鍊，為自己的演唱會做好準備。

羅志祥在《hito流行音樂獎頒獎典禮》表演十多分鐘 (影片截圖)

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而另一位表演嘉賓為台灣歌手炎亞綸，炎亞綸在台上表演《Live a Life》，亦與吳卓源（Julia）一同演繹《不安室的奈美惠 Namie Gone Wild》，吸引到台下粉絲不停尖叫，人氣爆燈。一向敢言的炎亞綸近日被網民批評他欺凌顏佑庭，因為在他的新節目《來吧！營業中》提及顏佑庭向節目組告假1個月，所以被網民圍攻，而炎亞綸亦表示自己修養一向不錯，所以沒有很生氣。

表演嘉賓為台灣歌手炎亞綸 (影片截圖)

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在頒獎禮中，盧廣仲與魏如萱得到了hito男、女歌手獎，而最受歡迎男、女歌手則是畢書盡與吳卓源，韋禮安是今屆頒獎禮的大贏家，一共得到了四個獎項，而陳芳語（Kimberley）亦火辣登場，穿著性感地在台上唱出自己的成名曲《愛你》，頒獎禮現場十分熱鬧嗨翻小巨蛋。

陳芳語火辣登場 (影片截圖)

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