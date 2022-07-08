林青霞半山獨立屋據報是老公生日禮物　曾傳婚變14字交代離婚之謎

女星林青霞位於安達臣道9號至11號的一間獨立屋今晨（8日）發生火警，這幢獨立屋市值據報達11億，有傳林青霞老公送給她的60歲生日禮物，不過兩人近年不時傳出婚變消息，但林青霞於年頭巧妙地攻破傳聞。

今次火勢非常猛烈，更波及到天台，消防接報趕至現場，派出兩隊煙帽隊及開動兩條喉灌救，消防將火警升為3級。

豪宅大火，火勢相當猛烈。

林青霞豪宅三級火│飛鵝山$11億「超級堡壘」失火 消防疏散18人

據消息指，獨立屋是林青霞老公贈予林青霞的60歲生日禮物，大宅佔地超過5萬呎，設施應有盡有，包括泳池、健身室，網球場、圖書館、佔3萬呎的花園。

林青霞半山獨立屋三級火 曾在微博連曬三張照片展露豪宅無敵景觀

現年67歲的女神林青霞與富商老公邢李㷧於1994年結婚，近年卻屢傳婚變，甚至傳出兩人其實於2018年已離婚消息，不過對於這些婚變傳聞，林青霞多年來並未有公開回應過。林青霞於今年農曆新年大年初一在微博曬出靚相跟粉絲網民拜年，同時還親自回應粉絲的留言，大玩「你問我答」。其中有粉絲更留言：「姐姐娶我」，林青霞回覆了之餘，更是激罕交代了她目前的婚姻狀況，親解離婚之謎的疑團，以14字來回應多年婚變傳聞。

即睇林青霞激罕交代婚姻狀況，以及與粉絲有趣「你問我笞」和她的靚相：

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林青霞即使老了也是大美女：

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