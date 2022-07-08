朴敘俊、V@BTS等結伴旅行　《IN THE SOOP：友情旅行》22日開播

韓星界有不少代表性的好友Line，其中有朴敘俊、BTS防彈少年團V、崔宇植、朴炯植和Peakboy組成的「Wooga Family」一直都是焦點之一。眾人將合體出演節目《IN THE SOOP：友情旅行》，展示出至親之間私下的互動。



「Wooga Family」名字取自「我們是一家人吧？」的韓文頭尾音，起初由朴敘俊和Rapper Peakboy開始，兩人是中學就認識的朋友。後來朴敘俊於2012及2016年，分別於拍攝《Family》和《花郎》時認識了崔宇植、朴炯植和V，於是就組成了現時至親圈子。5人私下不時見面，互相應援對方，感情相當好。

「Wooga Family」感情好到不得了，經常都會私下聚會。（IG/@bn_sj2013）

《IN THE SOOP：友情旅行》圍繞住明星好友將遠離平日繁忙生活，拋開名氣和壓力，結伴前往鄉間展開4天3夜的療癒旅行。節目這次請來人氣極高的「Wooga Family」，除了單是陣容和顏值已十分吸引外，粉絲也非常期待眾人私下兄弟間的互動。節目共有4集，將於7月22日晚上10時於Disney+獨家上線。

《IN THE SOOP：友情旅行》將於22日在Disney+獨家上線。（Disney+）

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