繼BTS防彈少年團後,出道僅1年8個月的aespa昨天(5日)獲邀參加美國聯合國會議。穿上黑色西裝的4位成員以MZ世代代表身份上台演講,流利的英文獲讚外,同時成為了全球焦點。



aespa登聯合國以MZ世代代表身份上台演講。(SMTOWN)

SM娛樂旗下新人aespa一出道就人氣爆燈,她們最近更獲聯合國邀請參與演講。組合在美國時間5日早上出席《High Level Political Forum for sustainable development》可持續發展會議,以「Next Generation to the Next Level」的主題進行演講。其中日本成員Giselle作為代表發言,提出為了保護我們居住的地球,下一代必須支持可持續發展,組合也會繼續用音樂去聯絡新世代,流利的英文獲稱讚。

Giselle以流利英文演講。(YouTube截圖)

