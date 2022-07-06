紙房子：韓國篇︱李玹雨童星出身出道17年　又有「IU的男人」之稱

《紙房子：韓國篇》開播後，不少觀眾對劇中飾演「里約」的李玹雨相當關注。這部劇是李玹雨自2017年後，久違5年的回歸作，當兵後的他不但增添不少男人味，就連外型也更吸引，今天就來重新認識他。



飾演「里約」的李玹雨因有着偶像般的外貌既引起討論。（劇照）

1993年出生的李玹雨今年29歲，但童星出身的他，早已是有17年演戲經驗的大前輩。早於6歲時，他的父母已為他報名演技學院，但6個月後便退學。直至小學6年級，李玹雨有幸獲星探相中，重新接受演技等訓練，於2005年上映的電影《糊塗家族》中正式亮相。提到李玹雨最具代表性的作品，除了讓他海外知名度大增的《致美麗的你》外，必定是與金秀賢等人合作的電影《3個特攻美少年》。

李玹雨12歲以童星身份出道，現在已是有17年經驗的大前輩。（劇照）

李玹雨當年憑《3個特攻美少年》中「李海真」一角，獲得了《百想藝術大賞》等提名。（劇照）

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李玹雨是少有的零負評藝人，出道以來他一直以人品好著稱。李玹雨曾在訪問中提及，自小家人教育他禮貌的重要性，在家附近遇到不認識的人也要90度鞠躬。他自言雖然家教嚴厲，但父母一直給予他自由，因此特別感謝他們。曾有傳媒評論過李玹雨是沒有功利心的演員，因此圈中人緣特別好，包括被指撞樣的同齡好友朴寶劍等。

李玹雨與好友朴寶劍不但撞樣，二人更是少有的零負評藝人。（網上圖片）

除了「國民弟弟」外，李玹雨亦有「IU的男人」之稱。他曾於2011年擔任IU《You & I》MV男主角，關係友好的二人更曾被拍到一同看電影而傳出緋聞。2019年李玹雨第二次參與IU《Above the time》MV，延續了8年前的故事。李玹雨除了演技了得外，原來他也擁驚人的Rap實力。他曾分別於2016及2018年分別推出單曲，展示歌手的一面。《紙房子：韓國篇》是李玹雨退伍後，久違5年的回歸劇，觀眾和粉絲都十分期待他接下來更活躍的動向。

李玹雨與IU關係非常好，甚至一度傳出過緋聞。（網上圖片）

李玹雨退伍後也是馬上答應再次客串IU MV。（YouTube截圖）

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