乘風破浪3︱譚維維冇揀入隊　胡杏兒顯失望：我覺得跟她們很搭

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）不經不覺要進行第四場公演PK賽，而在今（8日）播出的最新一集中，留下來的姐姐將重新分組組隊對決，而胡杏兒在未能加入心儀隊伍後，最終加入了于文文隊表演唱樂歌曲《你的樣子》，在不想輸的情況下極力爭取表現，自認是能唱的人，看得出她不想被淘汰，想贏的決心非常強。

最新一集姐姐們重新組隊。（影片截圖）

在重新分隊的過程中，因為在上一場胡杏兒隊輸了，所以在是次分隊中她是被動選擇的，而她心儀想加入的隊伍是譚維維隊，她的雙眼一直看望着譚維維，可惜她並沒有選擇胡杏兒，最終放棄任何人選，而胡杏兒似乎顯得失望表示：「我自己是很希望可以加入譚維維的那個隊，因為我覺得我自己的那個能量跟她們很搭。」

胡杏兒想加入譚維維隊。（影片截圖）

譚維維最終沒有選擇胡杏兒。（影片截圖）

最終她被安排加入于文文隊，而她們這一隊是唱樂組，會以玩樂器唱歌為主，演唱的歌曲為《你的樣子》。面對隊內有多位是唱得之人，胡杏兒亦不覺得自己吃虧：「我的新團都是炸的都是大主唱，我也可以是一個大主唱。」而她們這一隊其實在眾隊伍中觀眾喜愛度排名不高，所以有姐姐已經顯得沒有信心，總認為輸的機會很大，但胡杏兒勝負慾強她不想輸，所以在此情況下她極力為自己爭取表現，望能夠在這演唱上帶驚喜給觀眾，在同音樂老師開會時她就表示：「其實我們觀眾喜愛度不是很高，但是我覺得該爭取的時候還是要爭取。我想表達一下自己的想法，就是因為也第四公了，之前沒有太多的機會去展示一下，演唱那邊的那個狀態，我希望看看有沒有可能在哪一句方面可以突顯一下，給自己爭取一下分數，這樣子。」

胡杏兒最終加入于文文隊。（影片截圖）

胡杏兒極力爭取表現。（影片截圖）

事實上，胡杏兒的歌聲的確不俗，在初舞台上她真聲演唱《歲月如歌》大獲好評，而且在第一場公演上她在唱演舞台表演《你不要擔心》，一邊唱歌一邊演戲同樣受歡迎，另外她最近亦同曾比特拍片唱歌《你最珍貴》﹑《讓一切隨風》等，歌聲動人完全不輸職業歌手。

胡杏兒唱歌不輸職業歌手。（影片截圖）