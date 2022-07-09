楊冪新劇「狐仙」服裝被詬病露骨廉價　官方海報修圖過度似假人？

35歲內地女星楊冪多年來在娛樂圈中一直位於頂流之位，各類綜藝、影視邀約不斷。早前有指她與龔俊將會出演漫畫《狐妖小紅娘月紅篇》真人版，劇集於昨日（8日）正式官宣，並發布海報，卻引起網友爭議。



劇集官方分別發布了兩款單人海報，由於楊冪飾演的「塗山紅紅」是狐妖，因此其中一張海報以紅色為主，妝容也比較艷麗濃厚；而龔俊飾演的「東方月初」是靈族後裔，因此以冷色調為主，比較俊朗雅緻。

除此在外，在楊冪工作室官方微博中，還發布了多張花絮照，她置身與花叢中，分別以紅衣與白衣拍攝，不過就被網友詬病似影樓風，因為很多道具都是塑膠，服裝也沒有質感，加上過於暴露，視覺上有些廉價。且不少書粉表示，塗山紅紅不是嫵媚風格，是妖仙不是狐狸精，不知道還以為是花魁等。

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其實這已是楊冪第三次飾演「狐仙」，早在傳出劇集將拍之際，就有不少人反對，認為她已經不再適合演古偶劇。由今次的造型也不難看出，該劇與楊冪對上一套仙俠劇、2017年的《三生三世十里桃花》中的九尾白狐「白淺」完全是兩種風格，當年她憑藉這套劇人氣再度急升，不知道《狐妖小紅娘月紅篇》會如何呢？

白淺更加清冷。（劇照）